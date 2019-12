San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 16 NFL 2019

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Es para matar o morir para los Los Ángeles Rams mientras se dirigen hacia el norte para enfrentar a los rivales de los San Francisco 49ers el sábado por la noche. Las esperanzas de los playoffs de los Rams tuvieron un gran éxito el domingo pasado a causa de un colapso de 44-21 a manos de los Cowboys. Ahora con un récord de 8-6 en la temporada, se necesitará un pequeño milagro para que los campeones defensores de la NFC regresen a la postemporada, lo que requiere victorias contra San Francisco y Arizona para cerrar la temporada regular, junto con Minnesota perdiendo sus dos últimos. concursos contra Green Bay y Chicago. Por improbable que sea ese escenario, los Rams de Sean McVay no tendrán falta de motivación el sábado por la noche. Una victoria sorpresiva sobre los 49ers no solo mantendría sus aspiraciones de playoffs con soporte vital, sino que también arrojaría una llave en los planes de postemporada de su mayor rival.

Los 49ers entraron en su enfrentamiento de la Semana 15 contra los Falcons sentados solos en la cima de la clasificación de la NFC como un posible sembrado No. 1. Salieron con una vergonzosa derrota por 29-22, relegados al puesto número 5 de los playoffs en virtud de un desempate con Seattle por el liderato de la NFC Oeste. La buena noticia es que los 49ers ya han perforado su boleto en la postemporada. Y aunque ahora se encuentran en un empate a cuatro bandas por el mejor récord de la conferencia en 11-3, aún controlan su propio destino con la oportunidad de recuperar la semilla número 1 y todo el botín que conlleva. Pero para que eso suceda, San Francisco tendrá que salir victorioso contra los Rams el sábado por la noche, y seguir con una victoria contra los Seahawks en la Semana 17 por el título de NFC West.

El sábado por la noche marcará la segunda reunión entre Los Ángeles y San Francisco esta temporada. Los 49ers lograron una decisiva victoria 20-7 contra los Rams en Los Ángeles en la Semana 6 para extender su delgada ventaja en la serie de todos los tiempos (70-67-3).

Hora y Canal 49ers vs Rams

Inicio: sábado 21 de diciembre a las 5:15 p.m PT / 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m en México.

TV: NFL Network en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: 49ers -6.5

Tres cosas para mirar

1. Juego de pases de Rams vs. Defensa de pases de 49ers

Fue difícil montar en trineo para el ataque aéreo de Los Ángeles cuando estos equipos se enfrentaron por primera vez en la Semana 6. Los 49ers mantuvieron a Jared Goff a 78 yardas aéreas, la mínima en su carrera. Y los objetivos principales Cooper Kupp y Robert Woods se combinaron para solo cuatro atrapadas para 17 yardas en la noche. Desafortunadamente, el enfrentamiento del sábado por la noche contra la defensa de pase No. 1 en la NFL tampoco se perfila como particularmente favorable.

Julio Jones, de Atlanta, destrozó la secundaria de San Francisco a pedazos la semana pasada, lo que proporciona un rayo de esperanza para Goff y su compañía. Sin embargo, los 49ers perdieron tres titulares en ese enfrentamiento. Se espera que dos de ellos, Richard Sherman y K’Waun Williams, regresen esta semana. Y aunque Kupp y Woods son receptores abiertos sobresalientes por derecho propio, Jones simplemente está en otro nivel. Tampoco ayuda que Goff tenga un pulgar magullado en la mano que lanza.

También está el asunto de una carrera de pases de elite de los 49ers, liderada por Arik Armstead (10 capturas) y Nick Bosa (9 capturas), que en conjunto representaron 47 capturas en la temporada (tercera en la NFL). A pesar de todas las críticas que la línea ofensiva de Los Ángeles ha recibido esta temporada, han permitido solo 21 capturas en 14 juegos (empatados por el segundo número más bajo en la NFL). Dicho esto, los Rams se rindieron cuatro capturas de temporada contra San Francisco en la Semana 6.

2. Juego aéreo de los 49ers vs Defensa de pases de los Rams

El ataque aéreo de San Francisco tampoco estuvo exactamente en plena forma en la semana 6. Jimmy Garoppolo registró un respetable 243 yardas en el aire, pero no pudo lanzar un pase de touchdown y lanzó una intercepción para arrancar. El desafío podría ser aún mayor el sábado por la noche. Los Rams actualmente ocupan el noveno lugar en la NFL contra el pase, y ahora tienen al esquinero de bloqueo Jalen Ramsey vagando por la secundaria, algo que no tenían en la primera reunión.

Garoppolo tendrá el siempre confiable George Kittle para apoyarse. Kittle viene de un total de 13 recepciones para 134 yardas, aunque en un esfuerzo perdedor contra los Falcons. Y el ala cerrada de la estrella arrastró sus ocho objetivos para 103 yardas contra la defensa de Los Ángeles en la Semana 6. Aunque eso es un buen augurio, Kittle seguramente atraerá mucha atención de los Rams esta vez.

La línea ofensiva de los 49ers también podría tener dificultades para contener un pase de pase de Los Ángeles que ha acumulado 43 capturas en 14 juegos (empatado en el quinto lugar en la NFL). El enfrentamiento para ver aquí enfrenta al actual Jugador Defensivo del Año de la NFL dos veces Aaron Donald (11 capturas) contra el centro de reserva Ben Garland. Garland hará su segunda apertura para los 49ers en lugar del lesionado Weston Richburg. Es probable que reciba ayuda del guardia Mike Person. Sin embargo, Person está lidiando con una lesión en el cuello que podría limitar su capacidad de prestar ayuda, y con el historial de Donald de comer con éxito equipos dobles, puede que no importe de todos modos.

3. ¡Mantenlo en el suelo!

Con los signos de interrogación que rodean los juegos de pases para ambos equipos, puede que no sea una mala idea que cada ofensiva se apoye más en sus respectivos juegos de carrera esta semana. Eso parece una obviedad para los 49ers, que cuentan con la ofensiva número 2 en la NFL, con un promedio de 147 yardas por juego. San Francisco cuenta con un trío de corredores talentosos en Tevin Coleman, Matt Breida y Raheem Mostert que se han combinado para 1,769 yardas y 12 touchdowns en el terreno en lo que va de la temporada. Pero lo más probable es que el Mostert al rojo vivo haga el trabajo pesado el sábado por la noche. Mostert está promediando un impresionante 5.7 yardas por acarreo y ha anotado al menos un touchdown en cada uno de los últimos cuatro juegos de los 49ers. Eso es un buen augurio contra una defensa de carrera de los Rams que ocupa el puesto 23 en la liga (115.6 ypg) después de entregar un récord de 263 yardas por tierra contra los Cowboys el domingo pasado.

También podría ser una sabia decisión de los Rams mantener la pelota en el suelo. San Francisco no tiene muchas debilidades en el lado defensivo del fútbol, ​​pero son vulnerables contra la carrera. De hecho, solo cinco defensas de la NFL permiten más yardas por acarreo que los Niners a 4.6. Eso debería requerir una gran dosis de Todd Gurley el sábado por la noche. Gurley se perdió el enfrentamiento de la Semana 6 entre estos dos equipos y su ausencia definitivamente se sintió. Y si bien puede resultar difícil para Gurley encontrar consistentemente espacio para correr detrás de una línea ofensiva deslucida, puede ser la mejor oportunidad de éxito de los Rams contra esta defensa. Tampoco es casualidad que Los Ángeles tenga marca de 5-0 en juegos en los que Gurley recibe al menos 19 toques.

San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams en VIVO

La rutina de los Rams de Jekyll y Hyde esta temporada los ha vuelto increíblemente impredecibles, lo que plantea la pregunta: ¿se presentará el equipo de Los Ángeles que golpeó a Nueva Orleans y Seattle en una impresionante moda o será el equipo que implosionó de manera desastrosa en los juegos? contra Baltimore y Dallas? La respuesta marcará la diferencia en el mundo, pero teniendo en cuenta que los 49ers cerraron por completo la ofensiva de Sean McVay en la Semana 6, es difícil que les gusten las oportunidades de los Rams en la carretera el sábado por la noche contra un escuadrón superior de San Francisco que todavía tiene la oportunidad de asegurar un adiós de primera ronda y una ventaja de local en los playoffs.

Predicción: 49ers 27, Rams 20