Chivas vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

La Liga MX llega a su punto máximo de tensión y el Club Deportivo Guadalajara se juega el liderato absoluto ante Club Tijuana este sábado en el Estadio Akron, en un duelo que definirá la cima del Clausura 2026.

El Rebaño tiene el destino en sus manos: ganar significa terminar como súper líder y asegurar todas las ventajas de localía en Liguilla. Pero enfrente está un rival que llega en su mejor momento.

Chivas, a un paso de asegurar el liderato

El equipo dirigido por Gabriel Milito llega como líder con 35 puntos y con una misión clara: ganar y cerrar la fase regular en lo más alto.

El Akron ha sido una fortaleza durante todo el torneo, donde Guadalajara se mantiene invicto, y buscarán imponer condiciones desde el primer minuto.

Ojo con Armando González, quien podría estar viviendo sus últimos partidos en México antes de dar el salto a Europa, lo que añade un componente emocional extra a su rendimiento.

Xolos, enrachados y con la última bala

El conjunto fronterizo vive su mejor momento del campeonato. Con 10 puntos de los últimos 12 posibles, Tijuana llega con confianza y una inercia positiva que los mantiene con vida.

Para los Xolos, no hay mañana: necesitan ganar y esperar resultados para meterse a la Liguilla, por lo que saldrán con todo en busca de la sorpresa.

Análisis táctico: ¿Dónde se define el partido?

Guadalajara

La clave estará en la contundencia ofensiva. Tras algunas dudas recientes, Chivas necesita recuperar su eficacia frente al arco y aprovechar los espacios que deje la defensa rival.

Su velocidad por bandas puede ser determinante para romper el orden defensivo de Tijuana.

Tijuana

El plan será resistir el inicio intenso del Rebaño y apostar por el contragolpe.

Si los Xolos logran marcar primero, podrían explotar la presión del líder y jugar con la ansiedad del estadio a su favor.

Factor clave: la motivación

Chivas pelea por terminar como líder y asegurar la ventaja de localía en toda la Liguilla.

Tijuana, en cambio, se juega la vida en el torneo. Esa diferencia de urgencia suele generar partidos abiertos, intensos y con muchas emociones.

Pronóstico Chivas vs Xolos

Se espera un partido de ida y vuelta, con ambos equipos proponiendo y dejando espacios.

Pronóstico: victoria de Chivas 2-1.

El Rebaño debería imponer su localía y cerrar como líder, aunque Xolos tiene argumentos para competir hasta el final.

Last modified: abril 25, 2026