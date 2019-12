Municipal vs Comunicaciones EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Liga Guatemala Apertura 2019

Tweet on Twitter

Partidazo de poder a poder por un boleto a la Gran Final de la Liga de Guatemala Apertura 2019 este domingo 22 de diciembre, cuando el Municipal busque firmar su boleto a la final, pero no puede caer en excesos de confianza cuando reciban a Comunicaciones que saldrá con todo por la remontada en el Doroteo Guamuch.

Hora y Canal Municipal vs Comunicaciones

Sede: Estadio Doroteo Guamuch Flores, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Hora: 11:00 am de Guatemala. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Televisieta

Municipal vs Comunicaciones en VIVO

El cuadro del Municipal fue uno de los equipos más sólidos de lo largo de la campaña siendo segundo de la general y tienen la misión de levantar el título, algo que no logran desde el Clausura 2017, ahora están a un solo paso de la gran Final.

Por su parte, el Comunicaciones llega a este duelo con la misión de demostrar todo su poderío, están en desventaja, pero tienen todo para remontar en la búsqueda de un título que no logran desde el 2015.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el jueves pasado en esta misma cancha del Nacional de Ciudad de Guatemala en un choque sumamente parejo, pero en donde los Rojos lograron llevarse una grandísima victoria 0-1 gracias a solitaria anotación de Alejandro Díaz, aunque saben que nada está definido todavía.

Tanto el Municipal como Comunicaciones saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita pensar en la Final, no hay margen de error, al finalizar el choque uno estará en la serie por el título y el otro quedará eliminado de la competencia, algo que sería un durísimo golpe. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Municipal vs Comunicaciones.

