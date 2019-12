Juventus vs Lazio EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Supercopa de Italia 2019

Gran partido nos espera este domingo 22 de diciembre cuando se dispute la Supercopa de Italia 2019, cuando la Juventus busque imponer su jerarquía y levantar un nuevo trofeo, sin embargo tendrá que medirse a la Lazio que llega en un gran momento listos para sorprender en la cancha del King Saud University Stadium.

Hora y Canal Juventus vs Lazio

Sede: King Saud University Stadium, Riad, Arabia Saudita

Hora: 6:45 pm de Italia. 10:45 am de México y Centroamérica. 11:45 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:45 am PT / 11:45 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en México, Argentina y el resto de Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Juventus vs Lazio en VIVO

El cuadro de la Juventus está teniendo un buen torneo en la Serie A donde se mantiene como líder de la competencia después de que en 17 fechas suman 13 triunfos, 3 empates y apenas un descalabro. El miércoles pasado visitaron a la Sampdoria logrando vencerlos 1-2 con goles de Dybala y Cristiano Ronaldo.

La Vecchia Signora disputará esta Supercopa tras proclamarse campeón de la Serie A 2018-2019. Buscarán su segundo título consecutivo.

Por su parte, la Lazio también está cumpliendo con un gran torneo en su liga local. El pasado lunes visitaron al Cagliari logrando vencerlos 1-2 con goles de Luis Romero y Felipe Caicedo para quedarse con 11 victorias, 3 empates y apenas 2 descalabros.

I Biancocelesti logró su boleto tras proclamarse campeón de la pasada Copa de Italia. Vuelven a esta Supercopa tras haberse proclamado en el 2017 venciendo también a la Juve 2-3.

Tanto la Juventus como la Lazio saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita hacerse con un nuevo trofeo, saben que no hay margen de error, el vencedor se proclamará campeón, mientras que el perdedor se quedará con el siempre amargo sabor del subcampeonato. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Lazio.

