Tottenham vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Premier League 2019-2020

Partidazo de poder a poder directo por un boleto a la Champions League tendremos este domingo 22 de diciembre en la jornada 18 de la Premier League 2019-2020, cuando el Tottenham busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los meta a la pelea por los primeros puestos, pero recibirán a un Chelsea que intentará salir con vida de su dura visita al Tottenham Hotspur Stadium.

Como llegan los equipos

El cuadro del Tottenham ha tenido mejorando de la mano de José Mourinho y está a nada de meterse entre los líderes, dado que en 17 fechas suman 7 victorias, 5 empates y han sido derrotados en 5 ocasiones, por lo que en casa intentarán seguir con esa buena inercia.

Los Spurs vienen de una grandísima victoria en la jornada pasada cuando les toco visitar a los Wolves en un choque muy parejo que parecía terminar con empate, hasta que al 90+1 Jan Vertonghen logró el 1-2 final.

Por su parte, el Chelsea venía haciendo bien las cosas peleando en los primeros puestos, pero ha entrado en una pequeña racha negativa de la que necesitan salir cuanto antes. En 17 fechas suman 9 victorias, 2 empates y han perdido en 6 juegos.

Los Blues vienen de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando les toco recibir al Bournemouth siendo superados 0-1 para ligar descalabros en la liga.

Tanto el Tottenham como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren el triunfo que les permita consolidarse en los primeros puestos rumbo al cierre de año; en la tabla general encontramos a los Spurs en la quinta posición con 26 puntos, mientras que los Blues marchan cuartos con 29 unidades en esta Liga Premier.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 27 de febrero en la segunda vuelta de la campaña pasada en Stamford Bridge. En aquel duelo los Blues se llevaron el triunfo 2-0 con anotación de Pedro y un autogol de Trippier.

Hora y Canal Tottenham vs Chelsea

El juego entre Tottenham vs Chelsea se estará disputando en punto de las 16:30, 4:30 pm, hora local de Inglaterra; en Estados Unidos iniciará a las 8:30 am del Pacífico y 11:30 am del Este. Otros horarios son:

México Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:30 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:30 am

Bolivia y Venezuela: 12:30 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 1:30 pm

La transmisión del partido Chelsea vs Tottenham en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Tottenham vs Chelsea en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos protagonistas, dos clubes obligados a luchar entre los líderes. En los pronósticos los Spurs son ligeros favoritos al estar en casa y llegar en mejor forma, pero sabemos del potencial de los Blues que intentarán salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Tottenham vs Chelsea.

Tottenham vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Premier League 2019-2020