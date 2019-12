La Lazio demostró que está viviendo un gran momento al vencer 3-1 a la Juventus por la Supercopa de Italia 2019 en Arabia Saudita.

Desde el arranque del partido vimos que sería un choque sumamente cerrado, no había claridad más que algunos disparos en los primeros minutos, sin embargo al 15 Luis Alberto apareció para poner al frente a la Lazio, al 20 el mismo Luis Alberto estuvo a nada del segundo pero falló su disparo, la Juventus buscaba reaccionar, Cristiano Ronaldo tuvo un par de disparos al 22 y 25, finalmente al 40 CR7 sacó remate que el portero rechazó, pero Paulo Dybala estaba atento para irnos al descanso con el 1-1. Para el segundo tiempo la Lazio demostraba que iba por la victoria, se veía más sólido, ante una Vecchia Signora que no respondía, al 72 Parolo desvió un disparo, pero la pelota le quedó a Senad Lunic que no perdonó el 1-2 para la Lazio, eso obligó a la Juventus a irse con todo, pero el empate no llegaba a pesar de las oportunidades, finalmente en un contragolpe al 90+3 Rodrigo Betancourt se fue expulsado y en el tiro libre apareció Danilo Cataldi para el 1-3 final.

Así, la Lazio le repitió la dosis del 2017 a la Juventus logrando quitarles el título de la Supercopa de Italia. El fútbol italiano entrará en pausa, la Vecchia Signora volverá el 6 de enero de 2020 en la jornada 18 de la Serie A. Juventus 1-3 Lazio.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Campeón Juventus vs Lazio 1-3 Supercopa de Italia 2019