Inter vs Juventus EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 25 Serie A 2025-26

Serie A

El sábado por la noche, el Inter de Milán recibirá a la Juventus en San Siro para una nueva edición del Derbi de Italia, un choque que puede marcar el rumbo del Scudetto. El líder del campeonato busca consolidar su ventaja en la cima, mientras que la Vecchia Signora necesita recortar una distancia de 12 puntos en la recta clave de la temporada.

Inter, sólido pero con cuentas pendientes

El conjunto dirigido por Cristian Chivu atraviesa un momento formidable en la Serie A: 12 partidos invicto y cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. La semana pasada goleó 5-0 al Sassuolo, con una actuación brillante de Federico Dimarco, y mantiene ocho puntos de ventaja sobre el AC Milan.

Además, el Inter sigue vivo en todos los frentes: está en semifinales de la Coppa Italia y avanzó en la Champions League, donde enfrentará al Bodø/Glimt. Sin embargo, hay una sombra que lo persigue: su rendimiento ante rivales directos. Esta temporada solo ha sumado un punto ante los cuatro mejores del campeonato y ya cayó 4-3 ante la Juventus en Turín, pese a estar en ventaja en los minutos finales.

En los últimos siete duelos ligueros ante la Juve, los nerazzurri apenas han ganado uno, una estadística que buscarán revertir en casa.

Juventus, potencia ofensiva con dudas fuera de casa

La Juventus de Luciano Spalletti ha recuperado protagonismo gracias a su poder ofensivo. Ha ganado siete de sus últimos diez partidos en Serie A y ha marcado 23 goles en ese tramo. Viene de empatar 2-2 ante Lazio con un tanto agónico de Pierre Kalulu al minuto 96.

Los bianconeri también están en puestos de Champions y se preparan para enfrentar al Galatasaray en los playoffs europeos, aunque fueron eliminados recientemente por Atalanta en la Coppa Italia.

El problema para la Juve está lejos de Turín: en sus últimos cuatro partidos como visitante ha perdido dos y no marcó en tres, un dato preocupante antes de visitar a uno de los mejores ataques del campeonato.

Un clásico de alto voltaje

Los últimos tres enfrentamientos entre ambos han dejado 16 goles, incluido el vibrante empate con ocho tantos en San Siro en octubre de 2024. Este fin de semana se medirán los dos ataques más productivos de la Serie A, en un duelo que promete intensidad y emociones hasta el final.

Pronóstico

Con el liderato en juego y la presión creciendo, el Inter parece tener el momento y la profundidad de plantilla para dar un golpe de autoridad. Si logra mantener la concentración en los minutos finales, puede dar un paso casi definitivo hacia el Scudetto.

Pronóstico: Inter de Milán 2-1 Juventus.

Victoria ajustada para los nerazzurri en un clásico que puede definir la temporada.

Last modified: febrero 13, 2026