Written by: febrero 13, 2026 Serie A

Inter vs Juventus EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 25 Serie A 2025-26

Inter vs Juventus

El sábado por la noche, el Inter de Milán recibirá a la Juventus en San Siro para una nueva edición del Derbi de Italia, un choque que puede marcar el rumbo del Scudetto. El líder del campeonato busca consolidar su ventaja en la cima, mientras que la Vecchia Signora necesita recortar una distancia de 12 puntos en la recta clave de la temporada.

Inter, sólido pero con cuentas pendientes

El conjunto dirigido por Cristian Chivu atraviesa un momento formidable en la Serie A: 12 partidos invicto y cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. La semana pasada goleó 5-0 al Sassuolo, con una actuación brillante de Federico Dimarco, y mantiene ocho puntos de ventaja sobre el AC Milan.

Además, el Inter sigue vivo en todos los frentes: está en semifinales de la Coppa Italia y avanzó en la Champions League, donde enfrentará al Bodø/Glimt. Sin embargo, hay una sombra que lo persigue: su rendimiento ante rivales directos. Esta temporada solo ha sumado un punto ante los cuatro mejores del campeonato y ya cayó 4-3 ante la Juventus en Turín, pese a estar en ventaja en los minutos finales.

En los últimos siete duelos ligueros ante la Juve, los nerazzurri apenas han ganado uno, una estadística que buscarán revertir en casa.

Juventus, potencia ofensiva con dudas fuera de casa

La Juventus de Luciano Spalletti ha recuperado protagonismo gracias a su poder ofensivo. Ha ganado siete de sus últimos diez partidos en Serie A y ha marcado 23 goles en ese tramo. Viene de empatar 2-2 ante Lazio con un tanto agónico de Pierre Kalulu al minuto 96.

Los bianconeri también están en puestos de Champions y se preparan para enfrentar al Galatasaray en los playoffs europeos, aunque fueron eliminados recientemente por Atalanta en la Coppa Italia.

El problema para la Juve está lejos de Turín: en sus últimos cuatro partidos como visitante ha perdido dos y no marcó en tres, un dato preocupante antes de visitar a uno de los mejores ataques del campeonato.

Un clásico de alto voltaje

Los últimos tres enfrentamientos entre ambos han dejado 16 goles, incluido el vibrante empate con ocho tantos en San Siro en octubre de 2024. Este fin de semana se medirán los dos ataques más productivos de la Serie A, en un duelo que promete intensidad y emociones hasta el final.

Pronóstico

Con el liderato en juego y la presión creciendo, el Inter parece tener el momento y la profundidad de plantilla para dar un golpe de autoridad. Si logra mantener la concentración en los minutos finales, puede dar un paso casi definitivo hacia el Scudetto.

Pronóstico: Inter de Milán 2-1 Juventus.
Victoria ajustada para los nerazzurri en un clásico que puede definir la temporada.

Etiquetas: , , , Last modified: febrero 13, 2026
Toluca vs Tijuana Previous Story
Toluca vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Liga MX Clausura 2026
Real Madrid vs Real Sociedad Next Story
Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 24 LaLiga 2025-26

Related Posts

Milán vs Pisa

Pisa vs Milán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 25 Serie A 2025-26

Written by: febrero 12, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El AC Milan no tiene margen de...

Read More
Atalanta vs Juventus

Atalanta vs Juventus EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Coppa Italia 2025-2026

Written by: febrero 4, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Atalanta BC y la Juventus se...

Read More
Bologna vs Milán

Bolonia vs Milán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 23 Serie A 2025-26

Written by: febrero 2, 2026

La jornada 23 de la Serie A ofrece un duelo atractivo este martes por la noche, cuando el AC Milan, firme aspirante al título, visite el...

Read More
Juventus vs Napoli

Juventus vs Napoli EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 22 Serie A 2025-26

Written by: enero 25, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Juventus y el Nápoles volverán...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *