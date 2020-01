Liverpool vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2019-2020

Seguimos con las emociones de la tercera ronda de la FA Cup 2019-2020 este domingo 5 de enero, cuando el Liverpool busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les de el boleto a la siguiente ronda, pero recibirán a un Everton que intentará dar la campanada en Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs Everton

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 4:00 pm de Inglaterra. 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: BT Sport en Reino Unido. ESPN en México y Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Liverpool vs Everton en VIVO

El cuadro del Liverpool está teniendo una temporada espectacular que los tiene prácticamente con el título de la Premier League en la bolsa. El jueves pasado les toco recibir al Sheffield logrando vencerlos 2-0 con anotaciones de Mohamed Salah y Sadio Mané.

Los Reds tienen el título de la Premier prácticamente asegurado, ya quedaron eliminados de la Copa de la Liga, por lo que seguramente se tomarán con mucha seriedad esta FA Cup donde quieren hacer un mejor papel que en la edición pasada donde se fueron en la cuarta ronda.

Por su parte, el Everton ha tenido un torneo irregular en la Premier League donde deambulan en media cancha. Vienen de una dura derrota el miércoles pasado cuando visitaron al Manchester City siendo vencidos 2-1.

The Toffees también tendrá la misión de mejorar la decepcionante actuación de la campaña pasada donde quedaron fuera en la cuarta ronda a manos de un equipo de segunda división.

Tanto el Liverpool como el Everton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a la siguiente ronda, no hay margen de error, el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Everton.

