Minnesota Vikings vs New Orleans Saints EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver NFL Comodines 2020

Después de terminar la temporada regular con dos enfoques diferentes, los Minnesota Vikings y los New Orleans Saints arrancarán la doble cartelera NFC Wild Card del domingo en el Mercedes-Benz Superdome.

Al entrar en la semana 17, los Vikings (10-6) sabían que ya estaban encerrados en la siembra número 6 como el segundo equipo comodín. Así que hicieron banca a varios titulares en casa contra Chicago, incluido el mariscal de campo Kirk Cousins. El corredor Dalvin Cook también se perdió el juego debido a una lesión en el hombro. Incluso con una alineación improvisada, Minnesota aguantó, ya que los Bears necesitaban un gol de campo de 22 yardas con 10 segundos para lograr una victoria por 21-19.

Los Saints (13-3) entraron en su final de temporada regular con un adiós de primera ronda y la siembra número 1 todavía al alcance. Con mucho para jugar, todo fue manos a la obra en el camino contra Carolina, y Nueva Orleans hizo su parte al despachar fácilmente a los Panteras superados, ganando 42-10. Desafortunadamente, Green Bay escapó de Detroit con una victoria por 23-20 gracias a un gol de campo de Mason Crosby cuando expiró el tiempo. Luego, el domingo por la noche, San Francisco tuvo una posición tardía en la línea de gol en el camino contra Seattle para ganar 26-21.

Los 49ers, Packers y Saints terminaron con un récord de 13-3 en la temporada regular. Pero San Francisco obtuvo la mejor ventaja de semilla y campo local en los playoffs en virtud de sus victorias a principios de esta temporada sobre Green Bay y New Orleans. Los Packers obtuvieron la semilla No. 2 gracias a un mejor registro de la conferencia (10-2) que los Saints (9-3).

Esta será la quinta vez que estos dos equipos se encuentran en los playoffs. Los Vikings lideran 3-1 en esos enfrentamientos, y el más reciente tuvo lugar hace dos temporadas en la Ronda Divisional, un juego que se conoció como el «Milagro de Minneapolis». Abajo 24-23 en casa con solo 10 segundos restantes, Kirk Cousins ​​lanzó la pelota campo abajo cuando Stefon Diggs hizo un salto de salto a lo largo de la línea lateral y, después de que dos defensores de los Saints chocaron, se mantuvieron en los límites y corrieron el resto del camino para el juego. ganador, touchdown de 61 yardas cuando el tiempo expiró.

Hora y Canal Vikings vs Saints

Comienzo: domingo 5 de enero a la 10:05 a.m. PT / 1:05 p.m ET en Estados Unidos. 12:05 p.m en México.

TV: FOX en Estados Unidos. ESPN en México.

Spread: Saints -7.5

Tres cosas para mirar

1. ¿Podrá la línea defensiva de los Vikings presionar a Drew Brees y forzar pérdidas de balón?

El frente cuatro de Minnesota ha sido el sello distintivo de su defensa esta temporada. Los 14.5 capturas de Pro Bowler Danielle Hunter están empatados en el cuarto lugar en la NFL, y también ha forzado tres balones sueltos. Everson Griffen es segundo en los Vikings con ocho capturas y ha sido acreditado con un total de 24 hits de mariscal de campo. Como equipo, Minnesota está empatado en el quinto lugar de la liga con 48 capturas.

Los Vikings también han mostrado una habilidad especial para crear comida para llevar. Registraron 17 intercepciones (empatadas en el tercer lugar) y recuperaron 14 balones sueltos (quinto) en la temporada regular. Sus 31 conclusiones totales los colocaron en el cuarto lugar general.

Pero hacer que New Orleans suelte la pelota puede resultar difícil. Los Saints establecieron un récord en la temporada única de la NFL con solo ocho pérdidas de balón esta temporada. A pesar de que Drew Brees, Teddy Bridgewater y Taysom Hill han visto tiempo como mariscales de campo, este trío lanzó un total de seis intercepciones, y los dos balones sueltos perdidos del equipo también fueron mínimos en la liga. Algunos de los éxitos de los mariscales de campo se pueden atribuir a una sólida línea ofensiva que permitió 25 capturas, empatadas en el tercer lugar.

2. ¿Pueden los Saints cubrir los amplios receptores de los Vikings?

New Orleans ha defendido efectivamente los ataques de pases opuestos en su mayor parte. Solo dos equipos, Seattle y San Francisco, superaron las 300 yardas en el aire. De hecho, los Saints mantuvieron a cinco oponentes a menos de 200 yardas aéreas. También recogieron 13 pases.

Pero la secundaria de New Orleans está sufriendo. Safeties Vonn Bell y Marcus Williams han sido limitados por una lesión en la rodilla y la ingle, respectivamente. El esquinero Eli Apple se ha visto frenado por un problema en el tobillo. Los tres no han podido participar plenamente en la práctica esta semana. Ahí es donde la semana extra por cortesía de un adiós de primera ronda realmente habría beneficiado a los Saints.

Además del desafío del domingo, se enfrentará a una ofensiva de Minnesota que presenta varios atrapadores peligrosos. Stefon Diggs lidera el camino con 1,130 yardas de recepción, mientras que él, el receptor abierto Adam Thielen, y el ala cerrada Kyle Rudolph registraron seis capturas de touchdown en la temporada regular. Los números de Thielen han bajado esta temporada en comparación con el anterior, pero ha sido obstaculizado por lesiones, lo que le hizo perder seis juegos. Aún así, sigue siendo una amenaza peligrosa cada vez que atrapa la pelota, como muestran sus 14 yardas por promedio de captura y seis touchdowns entre sus 30 recepciones. Rudolph (39 recepciones, 367 yardas) es uno de los objetivos más confiables de Kirk Cousins, especialmente en la zona roja.

3. ¿Dalvin Cook es capaz de romper el frente siete de los Saints?

Cook ha sido el motor para hacer que la ofensiva de los Vikings tarareara esta temporada. A pesar de que se ha perdido los últimos dos juegos debido a una lesión en el hombro, Cook terminó la temporada regular 10 en la NFL con 1,135 yardas por tierra. Además, fue cuarto con 13 touchdowns por tierra, y durante la mayor parte de la temporada, Cook promedió más de 20 acarreos por juego. Cook también fue un arma en el juego aéreo, terminando segundo en el equipo en ambas recepciones (53) y recibiendo yardas (519). Incluso con algunos rendimientos decrecientes al final, Cook ciertamente merecía su invitación al Pro Bowl.

Por fuerte que haya sido la temporada de Cook, se enfrenta a una dura prueba el domingo contra la tacaña defensa de New Orleans. Los Saints terminaron cuartos en la liga contra la carrera, permitiendo 91.3 yardas por juego. Más impresionante, no han permitido una carrera de 100 yardas desde la segunda mitad de la temporada 2017, un lapso de 42 juegos. Apenas la semana pasada, Christian McCaffrey de Carolina, quien terminó en el tercer lugar de la liga en carreras (1,387 yardas), logró un total de 26 en el suelo (en nueve acarreos). Para la temporada, New Orleans está cediendo 64.9 yardas terrestres por juego a los corredores.

Y para agregar al grado de dificultad que enfrenta Cook, no ha sido tan efectivo en las últimas semanas en comparación con principios de la temporada. Promedió solo 36 yardas por juego en los últimos cuatro juegos que jugó antes de la lesión en el hombro. Tampoco ha tenido un rendimiento de 100 yardas desde la Semana 7. Si bien Cook ha dicho que estará «en plena forma» para el partido del domingo, aún está por verse cuán efectivo es, completamente sano o no, contra la defensa de New Orleans. .

Una cosa es segura, los Vikings necesitarán la producción en el terreno de alguien, ya sea Cook, el suplente Alexander Mattison (quien también ha sido golpeado recientemente) o Mike Boone, quien corrió para 148 yardas en un esfuerzo perdedor la semana pasada contra Chicago

Minnesota Vikings vs New Orleans Saints en VIVO

Minnesota aún tenía la oportunidad de ganar la NFC Norte con dos juegos, ambos en casa, que permanecieron en la temporada regular. Los Vikings los perdieron a ambos, pero fue Green Bay quien los relegó al segundo puesto de comodín.

New Orleans empató con el mejor récord en la NFC, pero cayó al tercer puesto luego de perder los desempates ante San Francisco y Green Bay. Como resultado, los Saints tendrán que jugar un juego extra (y en el camino durante al menos un Round) si quieren llegar al Super Bowl.

Del mismo modo, Minnesota tendría que ganar tres juegos como visitante para llegar al Super Bowl. Pero New Orleans es el equipo que muchos expertos han calificado como el favorito para representar a la NFC en el Súper Domingo a pesar de su siembra. El domingo, los Saints apoyarán esa contienda en los confines amistosos del Superdome.

Predicción: Saints 27, Vikings 16