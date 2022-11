New Orleans Saints vs Baltimore Ravens EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 9 NFL 2022

NFL

Dos aspirantes a los playoffs en ascenso se encontrarán en «Monday Night Football» cuando los Baltimore Ravens y los New Orleans Saints se enfrenten en el Caesars Superdome.

Los Ravens (5-3) se sobrepusieron a un déficit de 10-3 en el medio tiempo el pasado jueves por la noche para ganar en Tampa Bay, 27-22. Lamar Jackson sirvió como una potente amenaza dual. Completó 27 de 38 intentos de pase para 238 yardas y dos touchdowns mientras corría nueve veces para 43 yardas. Después de permitir 10 puntos en las dos primeras series, la defensa de Baltimore forzó cinco despejes consecutivos, con solo dos primeros intentos en el camino. Mientras tanto, los Ravens anotaron en las cuatro series de la segunda mitad, ignorando dos arrodillamientos para terminar el juego.

La defensa de los Saints (3-5) finalmente estuvo a la altura de su presunto potencial al aplastar a los Raiders el domingo pasado. Las Vegas no cruzó la yarda 50 hasta que quedaban dos minutos de la contienda y solo compiló 183 yardas. En contraste, solo Alvin Kamara ganó 158 yardas desde la línea de golpeo, 62 por tierra y 96 por aire.

Los Ravens lideran esta serie 5-2 y han ganado los dos encuentros anteriores en Nueva Orleans. Los Saints ganaron el enfrentamiento más reciente, 24-23, en 2018, aunque Joe Flacco todavía era el mariscal de campo titular de Baltimore en ese momento.

Hora y canal Saints vs Ravens

Inicio: lunes 8 de noviembre a las 5:15 p.m. PT / 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m. en México.

Televisión: ESPN en Estados Unidos y Latinoamérica

Streaming en vivo: fuboTV en Estados Unidos. Star+ en Latinoamérica.

Spread: Ravens -3

Tres cosas para ver

1.- ¿Puede la defensa de los Saints contener a Lamar Jackson?

Jackson sigue siendo uno de los mejores corredores de la NFL entre todos los jugadores, no solo los mariscales de campo. Su promedio de 69.1 yardas terrestres por juego es el mejor entre los mariscales de campo y el 15° más alto entre todos los jugadores. Ha recogido 31 primeros intentos, la mayor cantidad por un mariscal de campo y el séptimo número más alto en general. En particular, su número de acarreos (75) se ubica solo en el puesto 34, lo que le permite liderar la liga en yardas por acarreo con 7.4. Ha sido un componente importante, pero no el único contribuyente, de un ataque terrestre que ocupa el segundo lugar en la liga (165.6 ypg).

Los mariscales de campo rivales han tenido cierto éxito frente a la defensa de los Saints. Los ocho mariscales de campo que se han enfrentado a New Orleans se han combinado para 136 yardas en 31 intentos con dos touchdowns. Hace tres semanas, Joe Burrow solo acarreó el balón cuatro veces, pero acumuló 25 yardas y un touchdown. En el siguiente juego, Kyler Murray corrió siete veces para 30 yardas.

2.- ¿Qué diferencia pueden hacer Roquan Smith y David Ojabo para la defensa de Baltimore?

Los Ravens han mostrado vulnerabilidad a los ataques aéreos de los oponentes. Han permitido 266.8 yardas aéreas por juego, lo que los ubica en el puesto 28 en la NFL. Los oponentes han anotado 12 touchdowns por el aire en ocho juegos (también tienen ocho intercepciones), pero se espera que los refuerzos refuercen la defensa esta semana.

Baltimore intercambió una selección de segunda y quinta ronda más A.J. Klein a Chicago por el apoyador estrella Roquan Smith y activó al novato de segunda ronda David Ojabo, así como a Tyus Bowser de la lista PUP. Se espera que los tres debuten con sus nuevos equipos en este juego.

Estos dos apoyadores podrían aumentar la presión sobre los Saints. Después de pasar del coordinador defensivo Wink Martindale, feliz con blitz, Baltimore ha blitzeado solo el 21.8 por ciento del tiempo, 22º en la NFL. Sin embargo, están empatados en el quinto lugar con 23 capturas.

Un abordaje deficiente parece explicar la vulnerabilidad a los ataques aéreos. Los oponentes han acumulado 1,089 yardas después de recepciones, el tercer total más alto entre los 32 equipos. A los Ravens también se les ha acreditado 47 tacleadas falladas, lo que los empata en el quinto lugar en la liga.

Los tres apoyadores parecen preparados para ayudar a la presión al pasador. En ocho juegos con los Bears, Smith registró 2.5 capturas y tres hits sobre el mariscal de campo. También defendió contra tres pases e interceptó dos. Ojabo y Bowser pueden volver a la acción después de regresar de lesiones en el tendón de Aquiles. Las expectativas son altas para Ojabo, quien fue un talento de primera ronda y cayó por la lesión.

3.-¿Puede los Ravens tomar una ventaja temprana y mantenerla?

Baltimore ha tenido problemas en el último cuarto durante toda la temporada. Los oponentes han superado a los Ravens 83-35 en los últimos quince minutos. Los Dolphins utilizaron un último cuarto de 28-3 para superar la ventaja de 21 puntos de Baltimore. Los Bills anotaron los únicos puntos, un gol de campo, para desempatar en el último cuarto por la victoria. Los Giants anotaron dos touchdowns en los últimos seis minutos para borrar la ventaja de diez puntos de los Ravens.

New Orleans ha salido a tropezones en la mayoría de los enfrentamientos, pero se recuperó en la segunda mitad, sin perder por más de 10 puntos en ningún juego. Los Santos han superado a sus adversarios 37-27 en el tercer cuarto. En el último cuarto de juegos, los Saints han superado a sus oponentes 77-70. Desafortunadamente para los Saints, han estado abajo después del tercer cuarto en cuatro partidos, pero solo lograron una victoria una vez.

New Orleans Saints vs Baltimore Ravens en VIVO

Los Ravens regresarán a casa para su semana de descanso después de dejar Nueva Orleans. Este es su segundo juego consecutivo fuera de casa. Una victoria en Crescent City aseguraría que mantuvieran el liderazgo en la AFC Norte hasta la semana 10.

Los Saints se metieron en un hoyo con su inicio de 2-5. Afortunadamente para ellos, su blanqueamiento de los Raiders combinado con la derrota de los Buccaneers ante los Ravens hizo que el hoyo pareciera menos profundo. Los mariscales de campo en carrera como Jackson le han dado ataques a los Saints en los últimos años. Eso no parece probable que cambie en este enfrentamiento.

Predicción: Ravens 27, Saints 16

