Green Bay Packers vs Minnesota Vikings EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 17 NFL 2022

Es una batalla muy importante de la NFC Norte el domingo cuando los Packers reciban a los Vikings. Green Bay tiene una oportunidad en los playoffs y casi nadie quiere ver a Aaron Rodgers en la postemporada. Por supuesto, tendrán que jugar mejor que en la Semana 1 si esperan obtener una victoria el domingo, ya que Minnesota anotó los primeros 23 puntos en el camino a una victoria por 23-7. Kirk Cousins superó a Rodgers, quien no solo no lanzó un pase de touchdown, sino que también tuvo una intercepción en el proceso.

Minnesota pasó a 11-0 en juegos de una anotación la semana pasada al derrotar a los Giants 27-24 en casa en la víspera de Navidad. Los Vikings obtuvieron la victoria final cuando Greg Joseph aplastó un gol de campo de 61 yardas sin tiempo restante en el reloj. Justin Jefferson continuó defendiendo los votos de MVP después de acumular 12 recepciones para 133 yardas y un touchdown en la victoria. Cousins estuvo sólido con tres pases de touchdown como parte de la unidad que produjo 353 yardas. Sin embargo, una ofensiva mediocre de Nueva York acuchilló a Minnesota para 445 yardas en la derrota.

Mientras tanto, los Packers celebraron la Navidad con una victoria de 26-20 en Miami la semana pasada. Mason Crosby estuvo particularmente ocupado con cuatro goles de campo para Green Bay, que ha ganado tres seguidos desde que perdió ocho de sus primeros 12. Rodgers completó 24 de 38 para 238 yardas aéreas con un touchdown y una intercepción. El Pack ganó a pesar de ser superado por 75 yardas, pero la defensa forzó cuatro pérdidas de balón de Miami, incluidas tres intercepciones de Tua Tagovailoa, quien más tarde se reveló que había sufrido una conmoción cerebral.

Hora y Canal Packers vs Vikings

Inicio: domingo 1 de enero a la 1:25 p.m. PT / 4:25 p.m. ET en Estados Unidos. 3:25 p.m. en México.

Televisión: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Streaming en vivo: fuboTV en EUA.

Spread: Packers -3

Tres cosas para ver

1.- Implicaciones de los playoffs

Este es un juego importante para ambos equipos cuando se trata de la entrada y la siembra de postemporada. El más fácil son los Vikings, que solo necesitan ganar para mantenerse al día con un equipo de Eagles que está esencialmente dos juegos por delante después de una victoria en la Semana 2. Una victoria también ayuda a mantener a raya a los 49ers, que están un juego detrás de Minnesota por el segundo sembrado. Los VIkings actualmente se están alineando para jugar contra Washington, Nueva York o uno de los otros tres equipos de 7-8 que compiten por el puesto final de comodín. Uno de esos equipos es Green Bay, que necesita ganar sus últimos dos juegos y que los Commanders pierdan una vez o los Giants pierdan dos veces. Hay algunos otros escenarios en los que una pérdida no los elimina, pero luego las cosas se complican mucho.

2.- ¿Jefferson el Jugador Más Valioso?

Todos sabemos que el premio MVP es un premio de mariscal de campo, pero Justin Jefferson está agregando su nombre a la mezcla. El receptor abierto ha recorrido más de 100 yardas en tres partidos consecutivos y seis de sus últimos ocho juegos, ya que ha estado constantemente salpicado de objetivos. Solo en las últimas tres semanas, el ex receptor abierto de LSU ha tenido un total de 47 objetivos que convirtió en 35 recepciones. Tuvo una increíble Semana 1 contra los Packers, acumulando 184 yardas y dos touchdowns en la victoria. El año pasado en Green Bay, Jefferson tuvo solo 58 yardas por recepción, y el esquinero Jaire Alexander probablemente lo seguirá donde sea que se alinee.

3.- ¿Cómo quieres vencerlos?

La defensa de los Vikings no es muy buena. Ocupan el puesto 19 en defensa terrestre (120,8 ypg) y son los últimos en defensa aérea (281,5 ypg). En la Semana 1, el plan de juego se desvió fuertemente hacia el pase cuando Rodgers lo lanzó 34 veces mientras que Aaron Jones y AJ Dillon se combinaron para solo 15 acarreos en 94 yardas. Jones no ha estado 100 por ciento saludable, por lo que podría ser un juego de Dillon, especialmente si el clima se pone frío. Eso no quiere decir que Green Bay no intentará profundizar con Christian Watson sintiéndose más cómodo en la ofensiva, pero podría ser mejor si lo entregaran mucho más de lo que lo hicieron en la Semana 1.

Green Bay Packers vs Minnesota Vikings en VIVO

Una vez más, el equipo con el mejor récord no es favorito como visitante después de que Minnesota no fuera favorito en Detroit hace solo tres semanas. Cousins ​​ha tenido algunos juegos difíciles en el frío de su carrera, y creo que podría tener problemas una vez más este fin de semana. Green Bay está de moda en este momento, y es difícil apostar contra Rodgers en juegos en los que hay que ganar. Dame el equipo local a medida que se acercan poco a poco a la postemporada.

Predicción: Packers 24, Vikings 20

