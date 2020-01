New England Patriots vs Tennessee Titans EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver NFL Comodines 2020

Tweet on Twitter

Los Tennessee Titans que juegan contra los New England Patriots el sábado por la noche es una de las mayores sorpresas de la temporada 2019 de la NFL. No es porque los Titans no fueran dignos de postemporada: un final de 5-2 los colocó en posición de pasar rápidamente a los Steelers y entrar con el último boleto para comodines de la AFC con un récord de 9-7.

No, el equipo sorpresa son los Patriots, que completaron una caída libre repentina desde un inicio de 8-0 que los colocó para otra nueva siembra en la AFC y la ventaja de local. Una ofensiva desmoronada durante la segunda mitad de la temporada llevó a un final de 4-4, incluida una inexplicable derrota por 27-24 ante los Dolphins en su final de la Semana 17. Los Patriots tenían la delantera, confiando en su defensa mejor clasificada contra el mariscal de campo Ryan Fitzpatrick con 3:53 restantes en el juego. Lo que sucedió después, un oponente 5-11 en el camino con poco para jugar, conduciendo por el campo a su antojo y anotando, tiene a los observadores cuestionando correctamente si la dinastía de los Patriots está al borde.

La gente podría recordar una impactante derrota de los Patriots ante los Dolphins el año pasado, también, un milagro doble lateral en la jugada final que resultó en una victoria 34-33 en diciembre pasado. Tom Brady y compañía se recuperaron de eso para cargar a una victoria del Super Bowl LIII sobre los Rams, pero esta vez puede ser una recuperación más difícil. Por primera vez en 10 años, los Patriots no tienen un BYE de primera ronda, un mal presagio para un equipo que ha tenido dificultades históricamente cuando jugaba en la Ronda de Comodines. Su récord de 3-3 no incluye apariciones en el Super Bowl y la última vez que estuvieron en esta posición; en 2009, los Ravens, sextos sembrados, pasaron 33-14 en Foxboro.

Ahora, el papel molesto recae en los Titans, trotando en una de las ofensivas más candentes de la liga y el mejor corredor de la liga (Derrick Henry). ¿Puede el ex linebacker de los Patriots convertido en entrenador en jefe de los Titans, Mike Vrabel, encabezar una sorpresa, cuál sería la segunda victoria del equipo en los playoffs en los últimos 15 años?

¿O los Patriots nos aturdirán a todos y comenzarán a correr hacia otra carrera del Super Bowl? El juego del sábado por la noche es fácilmente el más intrigante de la ronda de comodines.

Hora y Canal Patriots vs Titans

Comienzo: sábado 5 de enero a las 5:15 p.m PT / 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m en México.

TV: CBS en Estados Unidos. ESPN en México.

Spread: Patriots -5

Tres cosas para mirar

1. ¿Puede la defensa de los Patriots frenar a Derrick Henry?

El enfoque principal para el enfrentamiento de este fin de semana estará en Tom Brady, la dinastía de los Patriots, y el sorprendente cambio en el juego de la segunda mitad para el grupo del entrenador en jefe Bill Belichick. Eso es una pena para Henry, fácilmente el mejor corredor de la NFL en la segunda mitad, que debería obligar a las cabezas parlantes a dirigir su atención hacia él el sábado por la noche con su juego en el campo.

Henry terminó como el mejor corredor de la NFL, acumulando 1,540 yardas, 16 touchdowns por tierra (empatados para el liderazgo de la NFL con Aaron Jones) y 5.1 yardas por acarreo. Terminó el año con cinco actuaciones de 100 yardas por tierra en sus últimos seis juegos, ahorrando un golpe maestro para el final donde sus 211 yardas por tierra y tres touchdowns alcanzaron a su rival de la división de los Titans, Houston, en los playoffs.

¿Qué tan importante es Henry para este equipo? Una lesión en los isquiotibiales en la semana 14 lo tuvo con menos fuerza que las siguientes dos semanas, luchando para aguantar 86 yardas contra los Texans en su primer enfrentamiento antes de quedarse fuera del juego contra los Saints la semana siguiente. Los Titanes perdieron ambos juegos, perdiendo la oportunidad de ser el ganador de la división Sur de la AFC y terminar el año 7-0.

«Es mucho más rápido de lo que la gente cree», dijo el apoyador de los Patriots, Kyle Van Noy, al Boston Herald. «Vamos a tener las manos llenas».

Es la habilidad de gran juego de Henry lo que pondrá a prueba la defensa de carrera sexta clasificada de los Patriots. Tres veces en sus últimos seis juegos, ha logrado una carrera de touchdown de 50 yardas o más, logrando dos de ellos contra los equipos de playoffs de la AFC (los Chiefs y los Texans). Y los Pats no se han visto intimidantes contra la carrera en los últimos tiempos, cediendo 164 yardas a Cincinnati con dos victorias hace solo tres semanas. Joe Mixon de repente se parecía a Barry Sanders, acumulando 136 yardas y manteniendo a su equipo en el juego durante demasiado tiempo.

¿Pueden los Patriots D detener a Henry? El lado positivo es que se han enfrentado a cuatro corredores en el top 15 de la liga esta temporada y los han mantenido fuera de la zona de anotación: Nick Chubb, Ezekiel Elliott, Mark Ingram y Mixon. Pero también acumularon yardas (ver Mixon arriba) a una distancia de 6.5 yardas por acarreo. Eso no es un buen augurio para ellos, teniendo en cuenta la buena racha de Henry en los últimos tiempos.

2. ¿En quién confiará Tom Brady para atrapar la pelota?

El declive de Brady ha sido bien documentado durante la segunda mitad que lo ha visto lanzar más de 300 yardas solo una vez: el 1 de diciembre en la basura después de que los Texans tomaron una ventaja temprana y nunca miraron hacia atrás. Sus 24 pases de touchdown fueron los menos desde 2006; la calificación QB (88.0) fue la más baja desde ’13.

Lo que sientas sobre el desempeño de Brady el sábado por la noche estará directamente relacionado con si crees que puede «encenderlo» en los playoffs a los 42 años. Los jugadores legendarios a menudo obtienen el beneficio de la duda, incluso si ya no están encima de ellos. juego; Brady tuvo una postemporada fenomenal el año pasado que llevó a su equipo directamente al Super Bowl, incluida una actuación de golpe por golpe contra el joven Patrick Mahomes en el Juego de Campeonato de la AFC contra los Jefes.

El problema es que Brady tenía a Rob Gronkowski y a un saludable Julian Edelman en quien confiar en el juego aéreo la pasada postemporada. ¿Quién se adelanta ahora? Edelman es el único receptor verdadero que supera las 400 yardas en un equipo que ha luchado por encontrar una variedad de armas. Luchando a través de las lesiones y es probable que esté doblemente cubierto por la defensa de los Titanes, el asfixiante de Edelman significa que otras opciones tienen que estar disponibles.

¿Será un montón de pases columpios para el corredor James White de los Patriots? Potencialmente, pero las blancas no tuvieron éxito en 2019, al no alcanzar las 100 yardas de recepción en cualquier competencia. ¿Puede Phillip Dorsett profundizar y vencer a la defensa en una gran jugada? Tuvo una atrapada de 50 yardas contra los Dolphins … pero esa fue su primera en cuatro semanas después de un arranque en caliente. Mohamed Sanu ha acumulado solo 207 yardas en ocho juegos después de ser una adquisición comercial clave para un delito que necesita otra arma.

Un jugador para mirar es el novato N’Keal Harry, quien gradualmente aumentó su química y objetivos con Brady. Pero Harry también sufrió solo tres capturas en siete objetivos contra los Dolphins; su caída total tiene que ser cero el sábado por la noche. Fullback Rex Burkhead también podría utilizarse más como una opción de retroceso.

No importa qué, uno de estos jugadores de rol en dificultades tiene que ser puesto a la vanguardia para que los Patriots tengan éxito el sábado por la noche. Brady no puede hacerlo solo.

3. ¿Un Ryan Tannehill creciente superará a Brady en el camino en un juego de playoffs?

Los días de Marcus Mariota para los Titans parecen ser hace una década. Después de que Tannehill se hizo cargo de la mitad de la temporada, provocó una ofensiva inactiva y se convirtió en un líder que el equipo necesitaba desesperadamente reunir y presionar por un lugar en los playoffs.

El índice de mariscal de campo de 117.5 de Tannehill, logrado principalmente durante sus 10 juegos como titular, lideró la NFL esta temporada. Es uno de los tres QB de todos los tiempos (Sammy Baugh, Joe Montana) en completar el 70 por ciento de sus pases y promediar nueve yardas por intento de pase. Añádelo a Henry y la ofensiva de los Titans arrasó la competencia con nueve jugadas líderes de la liga de 50 yardas o más.

La pregunta es cuánto se puede confiar en Tannehill en su primer juego de playoffs de la NFL. El veterano está jugando en el camino y enfrentando a la segunda mejor defensa de pase de la liga. Una unidad que cuenta con el potencial candidato al Jugador Defensivo del Año de la NFL Stephon Gilmore lidera la liga con 25 intercepciones; Tannehill es susceptible de cometer ese tipo de errores, incluso en un año profesional.

¿Cómo va a manejar la presión?

«Creo que seguir fiel a lo que me ha llevado a este punto: entrar en el juego completamente preparado para las situaciones que pueden surgir y hacer los ajustes dentro del juego», dijo a Titans Online. «Este es un equipo que juega a un nivel de defensa muy alto y siempre te arrojará algo que no has visto en la cinta o te cambiará algo, así que solo tienes que ser capaz de ajustarte dentro del juego «.

Factor X: Coaching

¿Qué aporta el entrenador en jefe de los Titans, Mike Vrabel, a su enfrentamiento con Bill Belichick? Una comprensión interna de cómo funcionan los Patriots después de su tiempo con ellos como apoyador desde 2001-08. Es un conocimiento íntimo que pocos tienen de esquemas, personal y la forma en que Belichick busca atacar a un oponente.

Esa posición única ha funcionado antes para el ex personal de los Patriots: solo pregúntele al ganador de la semana pasada, Brian Flores, el jugador defensivo de los Patriots que acaba de terminar su primera temporada como entrenador en jefe de los Dolphins. El entrenador en jefe de los Leones, Matt Patricia, un ex coordinador defensivo de los Patriots, los derrotó la temporada pasada a pesar de un récord general de 9-22-1 como entrenador en jefe. Y Vrabel, durante su primer año con los Titanes, destrozó a los Patriots con una victoria de 34-10 en noviembre de 2018.

New England Patriots vs Tennessee Titans en VIVO

Al mirar este juego, pienso en Peyton Manning y su permanencia en los Broncos de Denver. Cuando llegó el final para Manning, nunca nos dimos cuenta hasta unos ocho juegos en su precipitada caída. Para ser justos, hay más excusas en este mundo de los Patriots para Brady: no hay suficiente talento para recibir. Un corredor en Sony Michel que no ha tenido éxito. Un juego de patadas en una montaña rusa y algunas decisiones de entrenamiento cuestionables.

Pero también hay un oponente que Brady nunca puede pelear: Father Time. A los 42 años, podría haber cumplido finalmente con su partido y podría estar a punto de partir de Nueva Inglaterra (o retirarse por completo) después de que este equipo de Titans envalentonado llegue a la ciudad y cree un malestar histórico.

Predicción: Titans 24, Patriots 20