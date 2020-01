Lazio vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Serie A 2019-2020

Tweet on Twitter

Gran partido para cerrar la primera vuelta de la Serie A 2019-2020 tendremos este sábado 11 de enero, cuando la Lazio busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en la pelea por el liderato, pero recibirán a un Napoli que está más que urgido de ganar en su visita al Stadio Olimpico.

Hora y Canal Lazio vs Napoli

Sede: Stadio Olimpico, Roma, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia y España. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en México y Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Lazio vs Napoli en VIVO

El cuadro de la Lazio ha tenido una gran campaña que los mantiene peleando en los primeros puestos con el sueño del título, dado que en 17 partidos suman 12 victorias, 3 empates y han sido vencidos en un par de ocasiones, por lo que en casa intentarán seguir con esa buena inercia.

I Biancocelesti viene de una gran victoria en la jornada pasada cuando les toco visitar al Brescia logrando doblegarlos 1-2 con doblete de Ciro Immobile.

Por su parte, el Napoli ha sido la gran decepción de la campaña que los tiene peleando en media tabla muy lejos de sus objetivos. Ellos suman 6 victorias, 6 empates y han sido vencidos en 6 ocasiones.

Gli Azzurri viene de una nueva derrota en la jornada pasada cuando les toco recibir al Inter de Milán siendo vencidos 1-3 y acrecentando la crisis. En ese choque Chucky Lozano salió a la banca por tercera vez consecutiva.

Tanto la Lazio como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en este nuevo año pensando en la segunda vuelta; en la tabla general encontramos a las Águilas en la tercera posición con 39 puntos y un partido pendiente, mientras que Gli Azzurri es octavo con 24 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Lazio vs Napoli.

Lazio vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Serie A 2019-2020