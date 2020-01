Manchester United vs Norwich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Premier League 2019-2020

Buen partido entre equipos necesitados tendremos este sábado 11 de enero en la jornada 22 de la Premier League 2019-2020, cuando el Manchester United busque tomar un respiro logrando vencer a un Norwich que saldrá motivado por la sorpresa en el Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Norwich

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester United vs Norwich en VIVO

El cuadro del Manchester United ha tenido una campaña decepcionante peleando muy lejos del título. En la jornada pasada visitaron al Arsenal siendo vencidos 2-0 y con ello se quedaron con 8 victorias, 7 empates y han sido vencidos en 6 ocasiones.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana en la Copa de la Liga donde recibieron al Manchester City siendo vencidos claramente 1-3 y con ello quedaron al borde de la eliminación en las semifinales de la competencia.

Por su parte, el Norwich tampoco ha tenido un buen torneo estando ya desesperado por sumar en su lucha por la salvación. El primer día del año recibieron al Crystal Palace en un duelo que parecían ganar con gol de Todd Cantwell, pero a 5 minutos del final los empataron para el 1-1 final.

La semana pasada los Canarios lograron su boleto a la cuarta ronda de la FA Cup logrando vencer 2-4 al Preston con hat-trick de Adam Idah y uno más de Onel Hernández.

Tanto el Manchester United como el Norwich saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en esta arranque de año, saben que no tienen margen de error; en la tabla general encontramos a los Red Devils en la quinta posición con 31 puntos, mientras que los Canarios son últimos con 14 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Norwich.

Manchester United vs Norwich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Premier League 2019-2020