Green Bay Packers vs Seattle Seahawks EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver NFL Ronda Divisional 2020

Los Seattle Seahawks, los guerreros de fútbol favoritos de Estados Unidos, viajarán a la tundra congelada de Lambeau Field para enfrentarse a los Green Bay Packers en la Ronda Divisional de la NFC el domingo por la noche.

Estos dos equipos han tenido algunas batallas de playoffs divertidas a lo largo de los años, ya que se enfrentaron por última vez en la postemporada en el Juego de Campeonato de la NFC 2015 cuando los Seahawks derrotaron a Green Bay 28-22 en tiempo extra. Por lo tanto, con Russell Wilson y Aaron Rodgers en los controles, los ejecutivos de FOX deben estar salivando ante el potencial de calificaciones de este enfrentamiento.

Seattle (12-5) regresó al este a Lincoln Financial Field el domingo pasado y se hizo cargo de los Eagles 17-9 en el juego NFC Wild Card. Los Seahawks estaban sin todo el lado izquierdo de su línea ofensiva ya que Duane Brown y Mike Iupati no jugaron. Joey Hunt fue superado contra Fletcher Cox durante toda la tarde, lo cual es un problema que no desaparecerá esta semana contra los Packers. Sin embargo, la línea ofensiva hizo lo suficiente para darle tiempo a Wilson para hacer jugadas, manteniendo a los Eagles en un saco.

DK Metcalf estableció el récord de playoffs novatos para la mayoría de las yardas receptoras en la era del Super Bowl con 160 yardas en siete atrapadas más un touchdown. La línea defensiva siguió a Carson Wentz, quien tuvo que abandonar el juego en la primera mitad después de un controvertido golpe de casco a casco por Jadeveon Clowney. Además, los Seahawks recogieron siete capturas entre cinco jugadores, lo que debería darles un gran impulso de confianza para avanzar hacia el enfrentamiento con Green Bay.

Los Packers (13-3) ingresaron a los playoffs como el sembrado No. 2 en la NFC después de ganar la NFC Norte. Cerraron la temporada regular en Ford Field en Detroit y tuvieron que rascarse y arañar para ganar 23-20 sobre los Leones para ganar el adiós de la primera ronda. Fue una mezcla de producción de embrague en ofensiva y jugadas defensivas oportunas lo que impulsó a Green Bay a la victoria siempre tan crítica.

El corredor Aaron Jones recibió un pase corto por el medio de Rodgers y corrió por 31 yardas para colocar a los Packers en la línea de 20 yardas de Detroit. Tres jugadas después, Mason Crosby marcó un gol de campo de 33 yardas para cerrar la victoria. Salir del campo en tercera oportunidad fue una gran razón por la cual la defensa de Green Bay pudo asegurar la victoria y mantenerse fresco durante cuatro cuartos; solo tenían que estar en el campo para 56 jugadas manteniendo a los Lions en 3 de 12 conversiones de tercera oportunidad.

Hora y Canal Playoff Divisional NFC: Packers vs Seahawks

Comienzo: domingo 12 de enero a las 3:45 p.m PT / 6:40 p.m. ET en Estados Unidos. 5:40 p.m en México.

TV: FOX en Estados Unidos. Fox Sports y ESPN en México.

Spread: Packers -4

Tres cosas para mirar

1. Línea de batalla de scrimmage

La batalla para ver qué línea defensiva podría hacerse cargo de este juego será completamente fascinante de ver el domingo. Seattle necesitará salir y jugar como si su cabello estuviera en llamas y sacar a la ofensiva de los Packers de inmediato. Jadeveon Clowney jugó bien contra los Eagles, pero definitivamente no es 100 por ciento. Poona Ford y Jarran Reed tienen una gran oportunidad para obstruir el medio y forzar a los Packers a correr afuera, lo que creará a Bobby Wagner y K.J. Wright para tener un gran día de abordar sabio.

Za’Darius Smith ha demostrado ser una de las mejores recolecciones de agentes libres de la temporada baja después de que los Packers dieron un paso al frente y le dieron un contrato de cuatro años y 66 millones de dólares. Green Bay se enfrentará a una línea ofensiva de Seattle que terminó en el puesto 27 en el ranking de líneas ofensivas de Pro Football Focus al final de la temporada regular. Los Packers también tienen una gran ventaja en la tasa de captura ajustada; ocupan el puesto 12 en la NFL, y los Seahawks ocupan el puesto 24. El tackle nariz Kenny Clark también tiene el potencial de ser un gran problema para Seattle, ya que debería ser capaz de dominar la línea de paliza de Seattle. Espere que Green Bay también suelte a Preston Smith para intentar generar presión adicional sobre Wilson para mantenerlo encerrado en el bolsillo durante toda la noche.

2. Receptores anchos de los Seahawks vs. Secundarios de los Packers

Cuando la ofensiva de Seattle ha luchado por el aire, ha sido en gran parte debido a la incapacidad de los receptores abiertos para crear una separación constante. Además, cuando el juego de pases ha hecho clic en todos los cilindros para los Seahawks, han sido difíciles de detener para la mayoría de las defensas. Tyler Lockett y DK Metcalf tendrán la tarea de luchar contra la defensa del pase número 14 de Green Bay el domingo.

El pronóstico va a ser frío con la posibilidad de nevadas que desafiarán a los receptores de Seattle, ya que no juegan en la nieve con mucha frecuencia. Lockett probablemente se emparejará con Jaire Alexander, y Metcalf debería dibujar a Kevin King la mayor parte del tiempo. Incluso si las condiciones no son ideales, busque un coordinador ofensivo para tratar de aprovechar la velocidad de Lockett y Metcalf a través de un par de tiros profundos temprano. Sin embargo, Wilson debe asegurarse de poner la pelota en el lugar correcto, ya que Alexander y King se han combinado para siete intercepciones y 32 pases defendidos. Ambos terminaron entre los 10 primeros en la liga en la última categoría y las cinco selecciones de King lo empataron en el cuarto lugar.

3. Jugar fútbol complementario

Los Packers deberán ser pacientes con el juego de correr el domingo, especialmente si la nieve comienza a caer. Los corredores tienen la ventaja de saber a dónde van en condiciones de nieve, por lo que Aaron Jones podría convertirse en un arma muy importante esta semana. Jones ha tenido una excelente temporada hasta la fecha con más de 1,500 yardas de scrimmage. Los Seahawks han luchado un poco contra los corredores de nivel de élite, especialmente cuando Christian McCaffrey se fue para 175 yardas de uso múltiple y dos touchdowns en diciembre. Si Jones puede obtener 20 toques de calidad, preparará a Rodgers para que trabaje en el juego aéreo y mantenga a la defensa de Seattle en sus talones.

Generar un juego de carrera no será fácil para los Seahawks, pero deben intentar obtener un poco de él dando más acarreos a Marshawn Lynch en este juego para crear un equilibrio de 50-50 entre él y Travis Homer. Un buen objetivo para el juego de carrera del domingo es llegar a alrededor de 75 yardas por tierra del dúo. Crear un par de pérdidas de balón en defensa será una gran pieza del rompecabezas para los Seahawks, ya que necesitarán robar una posesión o dos al principio del juego para mantener a raya al frenético Lambeau. Ganar la batalla de rotación también le quitará algo de presión a la ofensiva para tener que conducir constantemente el fútbol 75-80 yardas durante cuatro cuartos.

Green Bay Packers vs Seattle Seahawks en VIVO

Russell Wilson y Aaron Rodgers lucharán entre sí como boxeadores de calibre de campeonato de peso pesado durante cuatro cuartos, lo que debería proporcionar un teatro bastante bueno para los fanáticos que se sintonizan con Fox para este juego. La posición en el campo también será una clave subestimada para este juego para ambos equipos. JK Scott (44.0 promedio, 29 despejes dentro de los 20) y Michael Dickson (45.1, 34) tienen la capacidad de inclinar el campo rápidamente para dar a sus equipos valiosas yardas ocultas. En pocas palabras, la batalla por la rotación decidirá esta, y los Packers crearán una comida para llevar extra para perforar su boleto para el Juego del Campeonato NFC.

Predicción: Packers 20, Seahawks 16