El Cruz Azul tuvo un amargo debut en el Torneo Clausura 2020 al caer derrotados 2-1 ante el Atlas en el Azteca.

El partido arrancó con ligero dominio del Cruz Azul que intentaba tomar las riendas, aunque no había mucha claridad, hasta que al 16 apareció Elías Hernández con tremendo bombazo para ponerlos al frente 1-0, tras eso el choque se mantenía cerrado, pero al 30 Orbelín Pineda se fue expulsado de manera polémica, Atlas tomó la pelota, pero parecía que al descanso no había más, hasta que al 44 Ángel Márquez logró el 1-1. Para el segundo tiempo el choque cayó, no había claridad, Atlas tenía la pelota pero era incapaz de generar, hasta que al 72 parecían tomar ventaja, pero JJ Corona se vistió de héroe deteniendo el tiro, 4 minutos después Luis Romo la mandó al fondo de su propio arco, pero hubo una clara posición adelantada previa, así pasaban los minutos sin mucho que contar, hasta que al 87 tras un centro preciso de Cardona que terminó en los pies de Ignacio Jeraldino que fusiló para el 1-2 final.

Así, el Atlas sumó sus 3 primeros puntos de la campaña dejando al Cruz Azul en blanco. En actividad de la fecha 2 de la Liga MX, la Máquina Cementera visitará al Atlético San Luis el viernes, mismo día en que los Zorros recibirán al Puebla. Cruz Azul 1-2 Atlas.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Cruz Azul vs Atlas 1-2 Jornada 1 Torneo Clausura 2020