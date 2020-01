Kansas City Chiefs vs Houston Texans EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver NFL Ronda Divisional 2020

Es la segunda ronda entre los Kansas City Chiefs y los Houston Texans, aunque esta vez hay un poco más en juego, ya que los dos equipos juegan por la oportunidad de avanzar al juego del Campeonato de la AFC.

El 13 de octubre, Houston entró en el estadio Arrowhead y venció a los Chiefs 31-24 detrás del brazo de Deshaun Watson, quien lanzó para 280 yardas y un touchdown. Patrick Mahomes tuvo el mejor juego estadístico con tres pases de touchdown y una ligera ventaja en yardas por intento (7.8 vs. 6.7), pero la defensa de Kansas City no pudo detenerse cuando importaba.

Houston mostró más de ese potencial ofensivo la semana pasada cuando los Texans vieron a los Bills con una ventaja de 16-0 antes de volver a la victoria por 22-19 en tiempo extra. Watson tuvo solo cinco incompletos, y DeAndre Hopkins se ocupó en la segunda mitad cuando lo necesitaban. También fue importante el regreso de J.J. Watt que tenía un tackle y un saco. Este equipo tuvo 5-3 en la carretera esta temporada, incluida la victoria de la Semana 6 sobre los Chiefs.

Los Chiefs cerraron la temporada regular con un florecimiento en una racha ganadora de seis juegos, cinco de los cuales llegaron después de una semana de descanso. Como se esperaba, la ofensiva ha tenido buenos números, pero es la defensa la que ha hecho mucho trabajo pesado. Entraremos en esto más tarde, ya que no soy el mayor creyente en el resurgimiento, pero han mantenido a sus últimos cinco oponentes a solo 52 puntos combinados.

Hora y Canal Playoff Divisional de la AFC: Chiefs vs Texans

Inicio: domingo 12 de enero a las 12:05 p.m PT / 3:05 p.m. ET en Estados Unidos. 2:05 p.m en México.

TV: CBS en Estados Unidos. ESPN y Fox Sports en México.

Spread: Kansas City -10

Tres cosas para mirar

1. Intangibles

Para aquellos que están familiarizados con mis artículos, este es el lugar donde hablo sobre aspectos relacionados con la programación: posibles juegos de trampa, con qué frecuencia los equipos han estado viajando últimamente, etc. Es la postemporada, pero aún hay algunas cosas que considerar. Será la cuarta competencia en casa de Kansas City en sus últimos seis, y la última vez que salieron una semana de descanso, los Jefes aportaron 40 puntos a los Raiders. Es ampliamente conocido lo bien que juegan los equipos de Andy Reid después de una semana libre. Por otro lado, es el tercer juego de carretera de los Texans en sus últimos cinco. No estoy tan preocupado por el lugar de la programación considerando que tendrán una semana normal para prepararse para este.

2. ¿La defensa de Kansas City es real?

Como se mencionó anteriormente, la defensa de los Jefes ha estado presentando algunos buenos números. Se clasifican entre los 10 primeros en defensa de puntuación (7º), defensa de pase (8º) y pérdidas de balón (10º). Sin embargo, en lo que estoy centrado es en los oponentes que vencieron recientemente. Los Raiders, Patriots, Broncos, Bears y Chargers no tienen ofensas de élite, por lo que no es sorprendente ver algún tipo de éxito por parte de la D. Ahora, no estoy agotando completamente la unidad porque la incorporación tardía de Terrell Suggs ya ha valido la pena. El ex Raven tiene tres tacleadas y una captura en dos juegos para Kansas City, y es una buena adición a la unidad con Chris Jones y Frank Clark que representan 17 capturas. Estaré interesado en ver cómo se desempeñan contra los tejanos que no se quedan atrás en la ofensiva.

3. ¿Jugará Fuller?

La ofensiva de Houston es mucho mejor cuando Will Fuller V está en el campo. Es más difícil doblar a DeAndre Hopkins cuando hay otra arma en el campo, y los Texans solo chillaron por los Bills la semana pasada con Fuller fuera de juego debido a una lesión en la ingle. Las lesiones han impedido que Fuller, Hopkins y Kenny Stills practiquen juntos de manera constante durante la semana, lo que dificulta la construcción de la química con Deshaun Watson. Fuller está promediando 13.7 yardas por captura con tres touchdowns esta temporada, pero eso es solo en 11 concursos. La secundaria de Kansas City puede ser explotada, pero observe el estado de Fuller para ver si puede marcar la diferencia el domingo.

Kansas City Chiefs vs Houston Texans en VIVO

Vegas tiene a Houston como un desvalido de dos dígitos en este caso, y puedes ver por qué. Kansas City está caliente y descansado después de la semana libre. Los Texans necesitaron todo su esfuerzo para vencer a los Bills la semana pasada en tiempo extra. También está el albatros de tener que vencer a Bill O’Brien como entrenador en jefe. Aún así, creo que este está un poco más cerca de lo que la gente espera. Patrick Mahomes seguramente obtendrá puntos en una secundaria de Houston vencible, pero creo que Watson también podrá obtener los suyos. Dame el equipo local en un juego más cercano de lo esperado.

Predicción: Chiefs 33, Texans 31