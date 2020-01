Tweet on Twitter

Share on Facebook

El América cumplió con un gran arranque en el Torneo Clausura 2020 al vencer 1-0 a los Tigres en el Azteca.

El partido arrancó de manera muy pareja, con mucha intensidad, poco a poco parecía que Tigres se veía mejor, pero la realidad es que no había claridad, las Águilas también buscaban con Giovani dos Santos y Henry Martín, al 38 Nico López sacó disparo que Ochoa salvó, así, al descanso se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo el choque se mantenía intenso, finalmente al 68 Giovani dos Santos realizó una gran jugada para servir a Henry Martín que no perdonó el 1-0, unos minutos después el mismo Henry perdonó una increíble tras robarle el balón de Diego Reyes e irse solo frente a Nahuel pero terminó fallando, en la recta final Tigres se fue con todo, pero el empate no llegó.

Así, el América sumó sus 3 primeros puntos de la campaña dejando a los Tigres con una unidad. Las Águilas visitarán a Tijuana el viernes, mientras que la UANL recibirá al Atlas un día después, por la jornada 3 de la Liga MX. América 1-0 Tigres.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles América vs Tigres 1-0 Jornada 3 Torneo Clausura 2020