Tweet on Twitter

Share on Facebook

Venados dejó ir la ventaja de último minuto para igualar 1-1 ante el Pachuca en la ida de los Octavos de Final de la Copa MX 2019-2020 en el Carlos Iturralde.

El partido arrancó de gran manera para los Venados, dado que apenas corría el minuto 7 cuando Gael Acosta sacó bombazo para poner al frente a los Venados, tras eso Pachuca buscaba reaccionar pero no había claridad, al 37 otra vez apareció Acosta con otro disparo peligro, pero al medio tiempo no había más. Para el segundo tiempo el choque se mantenía cerrado, Pachuca tuvo su oportunidad al 62 cuando Jonathan Copete quedó frente el arco pero no pudo liquidar, Venados estaba bien parado, aunque al 88 Roberto de la Rosa sacó bombazo que reventó el poste y finalmente al 90+4 Jonathan Copete puso el 1-1 final.

Así, los Venados dejaron ir la ventaja, pero el próximo martes tendrán que visitar el Hidalgo donde el Pachuca irá por la clasificación. Yucatán debutará en el Ascenso MX el viernes recibiendo al Zacatepec, mientras que los Tuzos visitarán al León el sábado en la fecha 3 de la Liga MX. Venados 1-1 Pachuca.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Venados vs Pachuca 1-1 Octavos de Final Copa MX 2019-2020