WWE Royal Rumble 2020 – Cartelera, Peleas, Fecha, Hora ¿Dónde ver en VIVO?

No hay un período más emocionante para un fanático de la WWE que la temporada de WrestleMania, y el Road to WrestleMania 36 comienza oficialmente este fin de semana con el evento Royal Rumble 2020 que tendrá lugar en el Minute Maid Park en Houston. El Royal Rumble de los hombres de este año recibió un giro interesante en la forma en que no solo el campeón de la WWE Brock Lesnar se insertó en la cartelera, sino que también anunció que se desempeñará como el participante número 1. También veremos la tercera edición de las mujeres compitiendo en el duelo de 30 competidoras, por encima de la cuerda, con muchas posibilidades aún en el aire ya que las participantes no han sido anunciada ni siquiera ha alcanzado los dos dígitos con el evento a solo unos días.

Cartelera Royal Rumble 2020

Royal Rumble Masculino: al igual que con el Royal Rumble de cada año a lo largo de los años, espera que las mejores estrellas de la lista y algunas sorpresas del pasado, así como incluso los competidores de NXT lleguen al ring. Como de costumbre, el ganador tendrá derecho a elegir a qué campeón mundial se enfrentará en WrestleMania 36. Participantes confirmados: Brock Lesnar (N ° 1), Roman Reigns, Kevin Owens, King Corbin, Dolph Ziggler, AJ Styles, Kofi Kingston, Randy Orton, Bobby Lashley, Elias, Ricochet, Drew McIntyre, Otis, Tucker, Rusev, Aleister Black, Buddy Murphy, Braun Strowman, Shinsuke Nakamura, Rey Mysterio, Seth Rollins, Samoa Joe, Erick Rowan,, Big E

Royal Rumble Femenino: 2020 será la tercera vez que las mujeres de WWE tengan su propio combate de Royal Rumble. Al igual que los hombres, habrá los grandes nombres esperados y algunas sorpresas en el camino. Asuka ganó en 2018 y Becky Lynch ganó en 2019, y ahora estamos listos para ver quién será la tercera en esa lista corta. Participantes confirmados: Nikki Cross, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Sarah Logan, Natalya

Campeonato Universal – «The Fiend» Bray Wyatt (c) vs. Daniel Bryan (Strap match): Bryan ganó otra oportunidad con Wyatt y el título universal cuando derrotó a The Miz y Baron Corbin en la edición del 27 de diciembre de SmackDown. Después de que Bryan había engañado a Wyatt con la ayuda del compañero de equipo Kane del infierno No, en la edición del 17 de enero de SmackDown, Bryan dejó el guante y pidió que esta revancha fuera una pelea.

Raw Women’s Championship – Becky Lynch (c) vs. Asuka: La historia de la duda de Lynch está en gran medida vinculada a su incapacidad para vencer a Asuka cuando las dos se han enfrentado, lo que llevó a Lynch al raro papel de campeona que busca un partido del desafiador. Ahora, tendrá la oportunidad de ganar la retribución que busca cuando esta revancha tan esperada ocurra en Houston.

Campeonato Femenino de SmackDown – Bayley (c) vs. Lacey Evans: Si bien el cambio de rostro de Evans no tiene mucho sentido y no encaja con el personaje que se ha desarrollado durante meses, está claro que un enfrentamiento con Bayley es el plan para ella . Bayley y Sasha Banks han atormentado a Evans, incluso burlándose de su pequeña hija durante la edición del 20 de diciembre de SmackDown, agregando un poco de sabor extra al combate. Evans derrotó a Bayley en un episodio reciente de SmackDown y se ganó una oportunidad por el título en Houston.

Roman Reigns vs. King Corbin (las caídas cuentan en cualquier lugar): estos dos no se hacen entre sí después de la victoria de Corbin mediante el uso de números abrumadores en TLC. Reigns lanzó el desafío para otro combate de singles en la edición del 10 de enero de SmackDown, obteniendo una rápida aceptación de Corbin antes de que ambos hombres ingresen al Royal Rumble más tarde en la noche. Después de una victoria sobre Robert Roode en SmackDown en un combate de mesas, a Reigns se le permitió elegir una estipulación para este duelo, y su decisión fue vencer a Corbin en el estadio de béisbol en un conteo de caídas en cualquier asunto.

Campeonato de los Estados Unidos – Andrade (c) vs. Humberto Carrillo: En su búsqueda del título de los Estados Unidos, Andrade logró ganar un combate de guantelete para convertirse en el contendiente número 1. En el transcurso de la victoria, Andrade expuso el concreto del ring antes de golpear a Carrillo con un DDT Hammerlock, sacándolo de la acción durante semanas. Andrade derrotó a Rey Mysterio para ganar el título, y ahora Carrillo está tratando de hacerlo pagar por sus acciones en su regreso al ring en Royal Rumble.

Sheamus vs. Shorty G: A su regreso a la acción, Sheamus inmediatamente puso su vista en Shorty G después de semanas de llamar a toda la lista suave. Después de una pelea entre los dos en un episodio de SmackDown, el encuentro uno a uno para Houston se hizo oficial.

Campeonato Intercontinental – Shinsuke Nakamura (c) vs. Braun Strowman: se rumoreaba que este emparejamiento había sido planeado desde hace bastante tiempo, y las ediciones recientes de SmackDown vieron a Strowman ayudar a New Day a negociar con Nakamura, Cesaro y Sami Zayn, incluida la fijación del campeón intercontinental en una pelea de seis hombres. Es una forma clásica de construir hacia una eventual coincidencia de título de PPV.

Hora y Canal Royal Rumble 2020

El evento de Royal Rumble se llevará a cabo en el Minute Maid Park este domingo 26 de enero en Houston a partir de las 7 p.m. ET con el espectáculo de arranque que dará inicio a las 6 p.m ET. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 6:00 pm

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 7:00 pm

Bolivia y Venezuela: 8:00 pm

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 9:00 pm

La transmisión del Royal Rumble será por WWE Network en los Estados Unidos en PPE. En México y Latinoamérica será por Fox Premium.

Royal Rumble 2020 en VIVO

Así que estamos listos para una gran función este domingo con buenas peleas, pero todos los ojos estarán puestos en el Royal Rumble tanto masculino como femenino ya que seguramente eso marcará la pauta de lo que venga en el Wrestlemania.

