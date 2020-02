Tweet on Twitter

México no tuvo mayores problemas para firmar su boleto a las semifinales del Torneo Preolímpico Femenil 2020 de la CONCACAF al vencer 6-0 a San Cristóbal y Nieves.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para México, apenas corría el minuto 2 cuando Kiana Palacios puso el 1-0, dos minutos después Jimena López aumentaba y la ventaja y al 9 un penal le permitía poner el 3-0 a Stephany Mayor, eso no era todo, ya que al 22 Renae Cuellar lograba el 4-0, parecía que se venía una victoria histórica, pero al descanso ya no había más. Para el segundo tiempo, corría el minuto 6 cuando Renae Cuellar logró el 5-0 y tras eso las mexicanas parecieron perder la brújula, eran totales dominadores con buenas oportunidades, pero eran incapaces de anotar, hasta que al 76 Liliana Mercado puso el 6-0 final.

Así, México arribó a 6 puntos prácticamente sellando su boleto a las semifinales donde competirá por el boleto a los Juegos Olímpicos. El próximo martes se medirá a Canadá en la última jornada de la fase de grupos en un choque vital si aspiran a evitar a Estados Unidos en semifinales. México 6-0 San Cristóbal y Nieves.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles México vs San Cristóbal y Nieves 6-0 Torneo Preolímpico Femenil 2020