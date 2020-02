Panamá vs México EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Serie del Caribe 2020

Se abren las emociones de la tercera jornada de la primera fase de la Serie del Caribe 2020 este lunes 3 de febrero, cuando Panamá busque sumar su segunda victoria y pensar en la clasificación, pero tendrán que medirse a México que también saldrá con la misión de llevarse el triunfo en el Estadio Hiram Bithorn.

Hora y Canal Panamá vs México

Sede: Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

Hora: 10:00 am de Puerto Rico. 8:00 am de México. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos. 9:00 am de Panamá.

Canal: TVC Deportes en México. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Panamá vs México en VIVO

La novena de Panamá, flamante campeona de la competencia, ha tenido un arranque irregular, ya que debutó con derrota, pero lograron recuperarse el día de ayer, sin embargo, saben que todavía queda camino si quieren llegar a las semifinales.

Los Astronautas de Chiriquí vienen de un buen triunfo el día de ayer cuando se midieron a Colombia en un choque parejo, pero que lograron definir a su favor apenas 1-0 en un duelazo de pitcheo.

Por su parte, México también inició su participación con derrota logrando reponerse en la segunda fecha, pero igual saben que es vital el llevarse el triunfo este lunes para sus aspiraciones.

Los Tomateros de Culiacán vienen de un valiosísimo triunfo el día de ayer cuando se midieron al anfitrión, Puerto Rico, logrando vencerlos 4-2 en un duelo muy emocionante.

Tanto Panamá como México saben de la importancia de este duelo dado que ambos llegan con marca 1-1 en una Serie del Caribe que ha sido muy pareja y donde cualquier error podría costarles caro, no hay margen de error si aspiran a llegar a las semifinales. Al concluir el juego les tendremos el mejor resumen, con la repetición de las acciones y el score final. Panamá vs México.

