Venezuela vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Serie del Caribe 2020

Se cierran las emociones de la jornada 3 de la Serie del Caribe 2020 este lunes 3 de febrero con un gran duelo donde Venezuela buscará firmar su boleto matemático rumbo a las semifinales, pero se tendrá que medir al anfitrión, Puerto Rico, que saldrá por todo en el Estadio Hiram Bithorn.

Hora y Canal Venezuela vs Puerto Rico

Sede: Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

Hora: 8:00 pm de Puerto Rico y de Venezuela. 4:00 pm PT / 7:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN Deportes

Venezuela vs Puerto Rico en VIVO

La novena de Venezuela ha demostrado que viene a conseguir el título dado que es el único equipo que ha logrado ganar en las dos primeras jornadas, sin embargo saben que la competencia apenas inicia y que si quieren el campeonato no pueden aflojar.

Los Cardenales de Lara vienen de un gran triunfo el día de ayer cuando se midieron a los Toros del Este en un choque que estuvieron cerca de perder en última entrada, sin embargo aguantaron la presión para quedarse con la victoria 4-3.

Por su parte, Puerto Rico es uno de los grandes favoritos al título al estar jugando en casa, sin embargo ya vieron que la competencia es muy dura. En los dos primeros juegos suman una victoria y una derrota.

Los Cangrejeros de Santurce vienen de un duro golpe el día de ayer cuando se midieron a México siendo vencidos 4-2 en un choque realmente cerrado.

Tanto Venezuela como Puerto Rico saben de la importancia de este duelo dado que ambos se juegan muchas de sus aspiraciones de llegar a las semifinales. Los Cardenales saben que el triunfo les daría el boleto, mientras que los Cangrejeros no se pueden dar el lujo de perder si no quieren complicarse en las últimas dos fechas. Al concluir el juego les tendremos el mejor resumen, con la repetición de las acciones y el score final. Venezuela vs Puerto Rico.

