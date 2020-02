Panamá vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Serie del Caribe 2020

Se abren las emociones de la última jornada del Round Robin en la Serie del Caribe 2020 este miércoles 5 de febrero, cuando Panamá busque llevarse el triunfo que los mantenga con la velita encendida, pero se medirán a Venezuela que ya está clasificado, pero que buscará terminar en una buena posición rumbo a las semifinales.

Hora y Canal Panamá vs Venezuela

Sede: Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

Hora: 10:00 am de Puerto Rico. 9:00 am de Panamá y 10:00 am de Venezuela. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN Deportes en Estados Unidos.

Panamá vs Venezuela en VIVO

La novena de Panamá, flamante campeona de la competencia, no ha podido tener el desempeño que hubiesen esperado y están al borde de quedar eliminados, por lo que intentarán cumplir con su parte ganando para esperar el resto de los resultados

Los Astronautas de Chiriqui vienen de una dura derrota el día de ayer cuando se midieron a la República Dominicana en un choque realmente cerrado, pero en el que terminaron cayendo 4-3.

Por su parte, Venezuela ha cumplido hasta ahora teniendo ya su boleto a las semifinales tras un gran arranque de 3 victorias, sin embargo ya perdieron el invicto, por lo que este miércoles el objetivo será cerrar como líderes.

Los Cardenales de Lara vienen de perder su paso perfecto el día de ayer cuando se midieron a México siendo vencidos de manera dramática 7-6 en un duelo que perdían 7-0 y estuvieron cerca de remontar en la novena.

Tanto Panamá como Venezuela saben de la importancia de este juego dado que estarán cerrando esta primera fase. Los Astronautas están obligados a buscar el triunfo pensando en la clasificación, pero son los Cardenales los favoritos por su mejor calidad. Al concluir el juego les tendremos el mejor resumen, con la repetición de las acciones y el score final. Panamá vs Venezuela.

