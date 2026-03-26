Written by: marzo 26, 2026 Amistosos

Sudáfrica vs Panamá EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Sudáfrica vs Panamá

¡Atención México, que hoy juega el primer rival del Mundial! Este viernes, Sudáfrica recibe a Panamá en un amistoso que es mucho más que un juego de preparación y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Bafana Bafana están en la recta final para llegar a punto a la inauguración de la Copa del Mundo 2026, donde volverán a verse las caras con el Tri, ¡tal como en 2010!, pero también los Canaleros se preparan para la cita mundialista.

El equipo de Hugo Broos es una fortaleza en casa, sumando ocho partidos sin perder en suelo sudafricano. Sin embargo, vienen de un trago amargo en la Copa Africana y necesitan demostrar que tienen el fútbol para competir en la élite. Hoy, Panamá será el sinodal perfecto para medir su nivel ante un equipo de nuestra confederación.

Por su parte, los ‘Canaleros‘ de Thomas Christiansen llegan con el boleto mundialista en la bolsa y con ganas de sacudirse la derrota ante México de enero pasado. Panamá es un equipo ordenado y físico que no le regalará nada a los sudafricanos. 

¿Podrán los panameños darnos pistas de cómo ganarle a Sudáfrica o los locales impondrán condiciones en Durban?

Nuestro pronóstico: Será un partido muy cerrado, con ambos equipos cuidando las piernas para evitar lesiones pre-mundialistas. Sin embargo la localía de los Africanos terminará pesando para un ajustado 1-0. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 26, 2026
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