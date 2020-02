El América dio un golpe de autoridad logrando un gran triunfo 2-1 en su visita a Querétaro por la jornada 5 del Torneo Clausura 2020.

El partido arrancó con dominio del América que intentaba tomar las riendas, buscaba hacer daño con buenas oportunidades, al 15 Giovani dos Santos mandó un centro que Henry Martín no alcanzó a empujar, la presión rindió frutos al 27 cuando Richard Sánchez sirvió a Andrés Ibarguen que no perdonó el 0-1, las Águilas se veían cerca del segundo, pero cuando parecía que no había más en el primer lapso apareció Ariel Nahuelpán al 45+3 tras un grave error de Memo Ochoa. Para el segundo tiempo el choque se mantenía cerrado, el América ya no se veía tan sólido como el primer tiempo, no había claridad en ningún área, al 69 Paolo Yrizar sacó disparo que pasó rozando el poste, 4 minutos después en una jugada donde el balón quedó suelto dentro del área para que Andrés Ibarguen logrará su doblete con el 1-2 final, a pesar de que los Gallos Blancos se fueron en búsqueda del empate.

Con esta victoria el América arribó a 10 puntos colocándose como tercero, mientras que Querétaro se estancó en 9 unidades en el cuarto lugar. Las Águilas recibirán al Atlas el próximo sábado, mientras que los Gallos Blancos visitarán al Necaxa el domingo, por la fecha 6 de la Liga MX. Querétaro 1-2 América.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Querétaro vs América 1-2 Jornada 5 Torneo Clausura 2020