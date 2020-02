Juventus vs Brescia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Serie A 2019-2020

Gran partido tendremos este domingo 16 de febrero en la jornada 24 de la Serie A 2019-2020, cuando la Juventus busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita mantenerse en lo más alto, pero recibirán al Brescia que intentará dar la campanada en su visita al Juventus Stadium.

Hora y Canal Juventus vs Brescia

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Juventus vs Brescia en VIVO

El cuadro de la Juventus ha tenido una buena campaña manteniéndose en la pelea por el título, sin embargo ya vieron que la competencia esta vez será mucho más dura. En la jornada pasada cayeron 2-1 en su visita al Hellas Verona para quedarse con 17 triunfos, 3 empates y 3 partidos perdidos.

La Vecchia Signora tuvo actividad a media semana en la ida de las semifinales de la Copa de Italia donde visitaron al Milán en un choque que parecían perder, hasta que al 90+1 Cristiano Ronaldo salvó el empate con gol de penal.

Por su parte, el Brescia es la otra cara de la moneda con una temporada desastrosa que los tiene peleando por la salvación, dado que en 23 fechas apenas suman 4 victorias, 4 empates y han caído derrotados en 15 juegos.

Le Rondinelle viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Udinese en un choque donde parecían quedarse con el triunfo con gol de Dimitri Bisoli al 81, sin embargo un error al 90+2 selló el 1-1 final.

Tanto la Juventus como el Brescia saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a la Vecchia Signora como co-líder con 54 puntos, mientras que Las Golondrinas marchan penúltimos con 16 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Brescia.

Juventus vs Brescia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Serie A 2019-2020