Motagua vs Atlanta United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Concachampions 2020

Se cierran las emociones de este martes 18 de febrero en la ida de los Octavos de Final de la CONCACAF Champions League 2020, cuando el Motagua busque aprovechar su condición de local sabiendo que es vital el tomar ventaja al recibir a un Atlanta United que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su visita al Estadio Nacional.

Hora y Canal Motagua vs Atlanta United

Sede: Estadio Nacional, Tegucigalpa, Honduras

Hora: 9:00 pm de Honduras. 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México y Centroamérica. TUDN en Estados Unidos.

Motagua vs Atlanta United en VIVO

El cuadro del Motagua está cumpliendo con una gran temporada en la Liga Nacional de Honduras donde marcha como líder en solitario. Vienen de un buen triunfo el sábado pasado cuando recibieron al Real España logrando vencerlos con solitaria anotación de Rubilio Castillo.

El Ciclón Azul logró su boleto a esta Liga de Campeones tras quedar subcampeón de la Liga CONCACAF 2019 perdiendo la final ante el Saprissa. Vuelven tras ausentarse el año pasado, su última participación fue en la edición 2018 donde quedaron eliminados a manos de Tijuana a pesar de ser competitivos.

Por su parte, el Atlanta United todavía no ha iniciado su participación en la MLS que apenas arrancará en unos días. Se han estado preparando con buenos amistoso, el último fue el martes pasado cuando visitaron el Jalisco para caer en penales ante los Leones Negros tras empatar 0-0 en 90 minutos.

The Five Stripes logró su boleto tras proclamarse campeón de la Lamar Hunt US Open Cup 2019 en los Estados Unidos. Tendrán la misión de mejorar lo hecho en la edición pasada donde quedaron fuera en los Cuartos de Final a manos del Monterrey.

Tanto el Motagua como el Atlanta United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por la clasificación. En los pronóstico el Ciclón Azul es muy ligero favorito al estar en casa donde se juega «la vida», pero los Norteamericanos tienen un plantel más poderoso. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Motagua vs Atlanta United.

