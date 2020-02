Leones Negros vs Atlanta United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso 2020

Tweet on Twitter

Gran partido nos espera este martes 11 de febrero con un amistoso internacional donde los Leones Negros buscarán demostrar su calidad y el buen nivel del fútbol mexicano en el Ascenso MX cuando se midan al Atlanta United que intentará aprovechar al máximo esta visita al Jalisco.

Hora y Canal Leones Negros vs Atlanta United

Sede: Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Hora: 8:00 pm

Canal: UDGTV

Leones Negros vs Atlanta United en VIVO

El cuadro de los Leones Negros está arrancando su participación en el Ascenso MX donde ha disputado 3 partidos con saldo de 2 victorias y un descalabro, se preparan para la cuarta fecha el próximo domingo cuando recibirán a los Venados de Yucatán.

La U de G viene de un buen triunfo el sábado pasado cuando visitaron a los Cafetaleros en un choque cerrado que lograron definir en los últimos 10 minutos con doblete de Joao dos Santos para quedarse con el triunfo 1-3.

Por su parte, el Atlanta United es uno de los equipos de más reciente creación en la MLS donde participa desde el 2017, sin embargo en su corta historia se ha consolidado como un referente ya con un título de liga, algo que intentarán conseguir otra vez esta nueva campaña que está por iniciar para ellos.

The Five Stripes tuvo un amistoso el pasado viernes cuando se midieron al Birmingham Legion logrando vencerlos 3-2.

Tanto los Leones Negros como el Atlanta United saben de la importancia de este partido dado que ambos tendrán una oportunidad de medir el nivel en el que se encuentran rumbo a lo que viene. La U de G llega con mejor ritmo, pero The Five Stripes es el favorito por el mayor poder de su plantel. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Leones Negros vs Atlanta United.

