El Cruz Azul logró un grandísima victoria 2-1 remontando en tiempo de reposición en su visita al Portmore United en la ida de los Octavos de Final de la CONCACAF Champions League 2020.

El partido arrancó con ligero dominio del Cruz Azul, al 7 Orbelín Pineda sacó disparo que exigió al arquero rival, sin embargo el Portmore United demostraba que venía a competir, al 17 la Máquina reventó el poste, al 39 Foster se quedó cerca por los locales, pero al descanso no había goles. Para el segundo tiempo el Cruz Azul se veía mejor técnicamente, pero la realidad es que el Portmore United estaba siendo muy competitivo y la sorpresa llegó al 74 cuando Rondee Smith sacó bombazo que fue ligeramente desviado para terminar en el fondo de las redes, la Máquina se fue con todo, pero el empate no llegaba, hasta que al 90+5 Lucas Passerini logró el 1-1, pero eso no fue todo, 3 minutos después el Cabecita Rodríguez se vistió de héroe con el 1-2 final.

Así, el Cruz Azul tomó ventaja en la serie y el próximo martes en el Azteca tendrá todo para avanzar ante un Portmore United saldrá por la historia. La Máquina Cementera recibirá a Tigres el sábado por la fecha 7 de la Liga MX. Portmore United 1-2 Cruz Azul.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Portmore United vs Cruz Azul 1-2 Octavos de Final Concachampions 2020