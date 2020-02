El América alcanzó a rescatar un empate 1-1 de último minuto en su visita a Comunicaciones por la ida de los Octavos de Final de la CONCACAF Champions League 2020.

El partido arrancó con ligero dominio del América que tenía la pelota, pero la realidad es que no había mucho que contar, no había claridad, al 24 Leo Suárez mandó un centro preciso que Andrés Ibarguen no pudo definir, las Águilas dominaba, pero Comunicaciones estaba bien parado, al 28 Richard Sánchez sacó disparo que reventó el poste, así al descanso se mantenía un flojo 0-0. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía, el América era el que dominaba e intentaba, pero sin nada de idea en el último tercio, mientras Comunicaciones parecía esperar alguna oportunidad, al 67 Agustín Herrera sacó disparo peligroso, la sorpresa llegó al 80 con un remate de cabeza Gerardo Gordillo para el 1-0, las Águilas se fueron con todo, pero el empate no llegaba, hasta que al 90 en un rebote apareció Sebastián Córdova para el 1-1 final.

Así, el América y Comunicaciones definirán al clasificado el próximo miércoles en el Estadio Azteca. Las Águilas visitarán al Monterrey en la jornada 7 de la Liga MX. Comunicaciones 1-1 América .

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Comunicaciones vs América 1-1 Octavos de Final Concachampions 2020