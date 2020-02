Tweet on Twitter

Monterrey logró su boleto a las semifinales de la Copa MX 2019-2020 al vencer 1-0 a Santos en la vuelta de los cuartos de final.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para Monterrey que logró tomar ventaja apenas a los 3 minutos con gol de José Alfonso Alvarado, al 9 Carlos Rodríguez sacó disparo peligroso, Dorlan Pabón también intentaba al 12, al 26 y 29 Diego Valdés estuvo muy cerca de empatar para Santos que empezaba a mejorar, sin embargo al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 2 minutos Vincent Janssen parecía liquidar, pero estaba en posición adelantada, al 52 Nico Sánchez sacó disparo peligroso, las cosas se complicaron para Monterrey al 62 cuando Matías Kranevitter se fue expulsado, Santos se fue con todo por el empate, pero ya no hubo más.

Así, el Monterrey firmó su boleto a semifinales de la Copa MX dejando fuera a Santos. Los Rayados recibirán al América el sábado, un día después los Guerreros visitarán a Juárez, ambos por la fecha 7 de la Liga MX. Monterrey 1-0 Santos.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Monterrey vs Santos 1-0 Cuartos de Final Copa MX 2019-2020