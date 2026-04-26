Written by: abril 26, 2026 Liga MX Clausura 2026

Santos vs Monterrey EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Liga MX Clausura 2026

Santos vs Monterrey

¡Se cierra el telón en la Comarca Lagunera! Este domingo, el Estadio Corona recibe el duelo entre Santos y Rayados para poner fin a un Clausura 2026 que ha sido una pesadilla para ambos y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico. 

No hay Liguilla, no hay Play-In, pero sí hay orgullo norteño de por medio, por lo que esperamos que sea un buen duelo.

Los Guerreros quieren sacudirse la mala racha ante su gente y demostrar que el TSM sigue siendo su casa, mientras que Monterrey llega buscando rescatar algo de honor tras una temporada donde los resultados simplemente no llegaron.

Es un partido para limpiarse las heridas y empezar a pensar en el próximo torneo. 

¿Pesará el apoyo de la afición lagunera o la nómina de Rayados se impondrá en la última tarde de fútbol regular?

Nuestro pronóstico: Un duelo trabado donde el orgullo dividirá puntos. Empate 1-1. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: abril 25, 2026
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