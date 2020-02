Barcelona vs Eibar EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Liga Española 2019-2020

Gran partido nos espera este sábado 22 de febrero en la jornada 25 de la Liga Española 2019-2020, cuando el Barcelona busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita tomar el liderato de la competencia, pero tendrán que recibir a un Eibar que intentará salir con vida de su visita al Camp Nou.

Hora y Canal Barcelona vs Eibar

Sede: Estadio Camp Nou, Barcelona, España

Hora: 4:00 pm de España. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: beIN LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Barcelona vs Eibar en VIVO

El cuadro del Barcelona ha tenido una buena campaña en términos generales a pesar de no mostrar un fútbol espectacular, pero se mantienen en carrera por el título tras sumar 16 victorias, 4 empates y han sido vencidos en 4 ocasiones.

Los Blaugranas vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Getafe sufriendo para doblegarlos 2-1 con goles de Antoine Griezmann y Sergi Roberto.

Por su parte, el Eibar ha tenido un torneo complicado luchando en la parte baja de la tabla intentando no caer en zona de descenso. Ellos suman 4 victorias, 9 empates y 11 descalabros.

Los Armeros no tuvieron actividad la semana pasada debido a que su duelo ante la Real Sociedad tuvo que ser pospuesto por contaminación en la zona. Su último choque fue el pasado 7 de febrero cuando cayeron 2-1 en su visita al Alavés.

Tanto el Barcelona como el Eibar saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Blaugranas como sublíder con 52 puntos, mientras que los Armeros están en el puesto 16 con 24 unidades en esta Liga Española. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Eibar.

