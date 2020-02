Tweet on Twitter

Share on Facebook

Arrancan las emociones del Campeonato Femenil Sub-20 CONCACAF 2020 este sábado 22 de febrero, cuando Guatemala busque imponer su calidad para llevarse este primer triunfo que es vital, pero se medirá a Jamaica que suele ser competitiva y que intentará salir por todo en la cancha del Estadio Panamericano.

Hora y Canal Guatemala vs Jamaica

Sede: Estadio Panamericano, San Cristobal, República Dominicana

Hora: 1:00 pm de República Dominicana. 11:00 am de Guatemala. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports

Guatemala vs Jamaica en VIVO

La selección de Guatemala arranca la competencia con el firme objetivo de llevarse el triunfo y demostrar que sueñan con un boleto mundialista, aunque queda un largo camino por recorrer.

Las Chapinas vuelven a un campeonato de la categoría tras 6 años de ausencia. Su última participación fue en el 2014 cuando quedaron eliminadas en la fase de grupops en duelo donde también se enfrentaron a Jamaica en la primera jornada igualando 0-0.

Por su parte, Jamaica se ha ido consolidando como una de las rivales de cuidado recordando su histórica participación en el pasado Mundial Femenil mayor, ahora las chicas quieren imitar lo hecho por las mayores.

Las Reggae Girlz tendrán la misión de mejorar lo hecho hace un par de años cuando quedaron eliminadas en la fase de grupos.

Tanto Guatemala como Jamaica saben de la importancia de este partido dado que es vital el debutar con las tres unidades si quieren empezar a perfilar su clasificación en un grupo que comparten con Canadá y El Salvador, de las cuatro selecciones serán 3 las que avancen a la fase final. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición los goles y el resultado final. Guatemala vs Jamaica.

Guatemala vs Jamaica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Campeonato Femenil Sub-20 CONCACAF 2020