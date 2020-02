SPAL vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Serie A 2019-2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Gran partido nos espera este sábado 22 de febrero en la jornada 25 de la Serie A 2019-2020 en Italia, cuando el SPAL busque aprovechar su condición de local para dar la gran sorpresa, pero tendrán que hacer un duelo perfecto al recibir a una Juventus que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Estadio Paolo Mazza.

Hora y Canal SPAL vs Juventus

Sede: Estadio Paolo Mazza, Ferrara, Emilia-Romagna. Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

SPAL vs Juventus en VIVO

El cuadro del SPAL ha tenido una campaña complicada que parece tenerlos condenados a perder la categoría, dado que en 24 jornadas apenas suman 4 victorias, 3 empates y 17 descalabros, por lo que tienen mucho que mejorar si aspiran a dar la campanada.

Spallini viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando les toco visitar al Lecce siendo superados 2-1, a pesar de que Andrea Petagna había logrado el empate momentáneo al arranque del segundo lapso.

Por su parte, la Juventus ha tenido un buen torneo manteniéndose como líder de la competencia, sin embargo su fútbol no ha convencido del todo e intentan seguir mejorando. En 24 jornadas suman 18 triunfos, 3 empates y 3 partidos perdidos.

La Vecchia Signora viene de un buen triunfo en la jornada pasada cuando les toco recibir al Brescia logrando doblegarlos 2-0 con goles de Paulo Dybala y Juan Guillermo Cuadrado. En ese choque Cristiano Ronaldo no tuvo actividad.

Tanto el SPAL como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a Spallini en la última posición con 15 puntos, mientras que la Vecchia Signora es líder con 57 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. SPAL vs Juventus.

SPAL vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Serie A 2019-2020