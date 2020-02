Leicester vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Premier League 2019-2020

Tweet on Twitter

Gran partido nos espera este sábado 22 de febrero en la jornada 27 de la Premier League 2019-2020, cuando el Leicester busque aprovechar su condición de local para demostrar que están para competir ante los mejores, tendrán que recibir a un Manchester City que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al King Power Stadium.

Hora y Canal Leicester vs Manchester City

Sede: King Power Stadium, Leicester City, Inglterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Leicester vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Leicester ha cumplido con una gran campaña peleando en los primeros lugares de la tabla soñando con volver a la Champions League. Después de 26 jornadas suman 15 triunfos, 5 empates y han sido vencidos en 6 ocasiones.

Los Foxes vienen de un agridulce empate en la jornada pasada cuando visitaron a los Wolves en un duelo cerrado donde sufrieron la expulsión de Hamza Choudhury al 76 para un 0-0 final.

Por su parte, el Manchester City ha cumplido con un buen torneo peleando por lo más alto, sin embargo saben que el título se les ha ido de las manos. Después de 26 jornadas suman 17 triunfos, 3 empates y han sido vencidos en 6 ocasiones.

Los Ciudadanos tuvieron actividad a media semana en un duelo pendiente que tenían recibiendo al West Ham logrando vencerlos 2-0 con anotaciones de Rodrigo Hernández y Kevin De Bruyne.

Tanto el Leicester como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por amarrar los primeros puestos; en la tabla general encontramos a los Foxes en la tercera posición con 50 puntos, mientras que los Ciudadanos son sublíderes con 54 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Leicester vs Manchester City.

