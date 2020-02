Wolves vs Norwich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Premier League 2019-2020

Abrimos la actividad de este domingo 23 de febrero siguiendo con la jornada 27 de la Premier League 2019-2020, cuando los Wolves busquen aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga en la pelea por los puestos europeos, recibirán a un Norwich que llega desesperado por ganar en su visita al Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Norwich

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Wolves vs Norwich en VIVO

El cuadro de los Wolves ha cumplido con un buen torneo manteniéndose en la pelea por competencias europeas, sin embargo saben que en casa es vital sumar de a tres. En la jornada pasada igualaron 0-0 ante el Leicester City para quedarse con 8 triunfos, 12 empates y 6 partidos perdidos.

Los Lobos vienen de una gran victoria a mitad de semana en la ida de los 16avos de final de la Europa League donde recibieron al Espanyol aplastándolos 4-0 con hat-trick de Diogo Jota y uno más de Rúben Neves, con una asistencia de Raúl Jiménez.

Por su parte, el Norwich ha tenido una temporada muy pobre que parece tenerlos condenados a perder la categoría, dado que en 26 jornadas apenas han podido sumar 4 victorias, 6 empates y han perdido en 16 ocasiones.

Los Canarios vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando recibieron al Liverpool en un choque donde compitieron bien y estuvieron a 12 minutos de empatar, pero terminaron cayendo 0-1.

Tanto los Wolves como el Norwich saben de la importancia de este partido dado que ambos llegan con la urgencia de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Lobos en la octava posición con 36 puntos, mientras que los Canarios son últimos con apenas 18 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Norwich.

Wolves vs Norwich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Premier League 2019-2020