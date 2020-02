Atlanta United vs Motagua EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Concachampions 2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Gran partido tendremos este martes 25 de febrero en la vuelta de los Octavos de Final de la CONCACAF Champions League 2020, cuando el Atlanta United busque firmar su clasificación, en casa no deberían pasar muchos problemas al recibir a un Motagua que intentará dar la gran campanada en el Fifth Third Bank Stadium.

Hora y Canal Atlanta United vs Motagua

Sede: Fifth Third Bank Stadium, Atlanta, Estados Unidos.

Hora: 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos. 7:00 pm de Honduras.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Centroamérica. TUDN en Estados Unidos.

Atlanta United vs Motagua en VIVO

El cuadro del Atlanta United todavía no ha iniciado su participación en la MLS, sin embargo están ya unos días de arrancar, por lo que deben estar listos en el aspecto físico, pero habrá que ver que tanto les pesa el aspecto futbolístico.

Por su parte, el Motagua está cumpliendo con un gran torneo en la Liga de Honduras donde se mantienen peleando por el liderato. Vienen de un amargo empate el sábado pasado cuando visitaron al Real Minas firmando un 0-0, aunque guardando a sus mejores hombres para este martes.

Estos dos equipos disputaron el partido de ida el pasado martes en el Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. En aquel choque Roberto Moreiera puso al frente al Ciclón Azul al 34, sin embargo apenas un minuto después The Five Stripes logró el empate cuando Josef Martínez puso el 1-1 en un duelo sumamente parejo.

Tanto el Atlanta United como el Motagua saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita firmar su clasificación a la siguiente ronda. En los pronósticos The Five Stripes es claro favorito al estar en casa y llegar con el empate, sin embargo El Ciclón Azul intentará dar la gran campanada sabiendo que tienen poco que perder. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Atlanta United vs Motagua.

Atlanta United vs Motagua EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Concachampions 2020