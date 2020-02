Tweet on Twitter

Share on Facebook

Partido que parece de trámite tendremos este jueves 27 de febrero en la vuelta de los 16avos de final de la Europa League 2019-2020, cuando el Espanyol busque firmar la gran remontada al recibir a unos Wolves que llegan con una ventaja que parece definitiva, aunque no deberán confiarse en su visita al Cornella-ElPrat.

Hora y Canal Espanyol vs Wolves

Sede: RCDE Stadium, Barcelona España

Hora: 6:55 pm de España y 5:55 pm de Reino Unido. 11:55 am de México. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Espanyol vs Wolves en VIVO

El cuadro del Espanyol está teniendo una temporada desastrosa en LaLiga donde marchan últimos acercándose cada vez más al descenso. El domingo pasado visitaron al Valladolid siendo superados 2-1.

Por su parte, los Wolves se mantienen como uno de los equipos competitivos en la Premier League donde marchan octavos, pero apenas a 2 minutos del quinto lugar. Vienen de un contundente triunfo el domingo pasado cuando recibieron al Norwich logrando golearlos 3-0 con doblete de Diogo Jota y uno más de Raúl Jiménez.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el jueves pasado en el Molineux Stadium. En aquel choque los Lobos prácticamente firmaron su boleto a la siguiente ronda al aplastar 4-0 a los Periquitos con hat-trick de Diogo Jota y uno más de Rúben Neves.

Tanto el Espanyol como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren llevarse el triunfo, más allá de que parece que la clasificación ya está en la bolsa de los Lobos, pero los Periquitos seguramente intentarán darle una última victoria europea a su afición. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Espanyol vs Wolves.

Espanyol vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Europa League 2019-2020