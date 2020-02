Porto vs Bayer Leverkusen EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Europa League 2019-2020

Partidazo sumamente atractivo tendremos este jueves 27 de febrero con la vuelta de los 16avos de Final de la Europa League 2019-2020, cuando el Porto busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita pensar en la clasificación, pero tendrán que recibir al Bayer Leverkusen que llega con ventaja listos para quedarse con el boleto en su visita al Do Dragao.

Hora y Canal Porto vs Bayer Leverkusen

Sede: Estadio do Dragao, Oporto, Portugal

Hora: 5:55 pm de Portugal. 11:55 am de México y Centroamérica. 12:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Porto vs Bayer Leverkusen en VIVO

El cuadro del Porto está teniendo una buena campaña en la Primeira Liga de Portugal donde se mantienen peleando con todo por el liderato. Vienen de un sufrido triunfo el domingo pasado cuando recibieron al Portimonense logrando doblegarlos con gol de Alex Telles a 3 minutos del final.

Por su parte, el Bayer Leverkusen está teniendo un buen torneo en la Bundesliga manteniéndose en carrera por el boleto a la Champions League. El domingo pasado recibieron al Augsburgo logrando doblegarlos 2-0 con goles de Moussa Diaby y Nadiem Amiri.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el jueves pasado en el BayArena. En aquel choque las Aspirinas se llevaron un apretado triunfo 2-1 con goles de Lucas Alario y Kai Havertz, sin embargo la anotación de Luis Díaz de los Dragones los mantiene con mucha vida en la serie.

Tanto el Porto como el Bayer Leverkusen saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita pensar en la clasificación. En los pronósticos las Aspirinas son ligeras favoritas para avanzar al llegar con ventaja, pero los Dragones, del Tecatito Corona, están en casa y van por la remontada. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Porto vs Bayer Leverkusen.

