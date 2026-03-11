Bayer Leverkusen vs Arsenal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Champions League 2025-26

Copas Internacionales

Choque de Invencibles en la Champions! Este miércoles, el BayArena recibe un duelo de alto voltaje: el Bayer Leverkusen frente al Arsenal en la ida de los octavos de final. Es el reencuentro de dos clubes que saben lo que es dominar sus ligas sin conocer la derrota, pero hoy solo uno podrá dar el primer paso hacia los cuartos.

El Arsenal de Mikel Arteta llega en un momento aterrador: fueron el equipo más goleador y el menos goleado de la fase de liga, ganando sus ocho partidos. Por su parte, el Leverkusen de Kasper Hjulmand no vive su mejor momento en la Bundesliga, pero en casa son una fortaleza, sumando dos meses sin perder en su estadio. Los alemanes vienen de un vibrante empate 3-3 ante el Friburgo, mientras que los Gunners reservaron piezas en la FA Cup pensando únicamente en conquistar Europa este 2026.

¿Podrá la defensa del Leverkusen frenar a la artillería de Arteta o el Arsenal sentenciará la eliminatoria desde la ida?

Mi pronóstico: El Arsenal mantendrá su ritmo implacable pero en un duelo muy cerrado. Gana el Arsenal 1-0. ¿Ustedes qué dicen? ¡Los leo en los comentarios!

