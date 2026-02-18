Olympiacos vs Bayer Leverkusen EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoffs Champions League 2025-26

Copas Internacionales

El Olympiacos FC vuelve a verse las caras con el Bayer Leverkusen este miércoles en el Estadio Karaiskakis, en la ida de su eliminatoria de Champions League.

En la Fase de Liga ya se enfrentaron en este mismo escenario, con triunfo griego por 2-0. Ahora, los del Pireo intentarán repetir la historia para tomar ventaja en la serie.

🔴 Olympiacos: fortaleza europea en casa

El equipo de José Luis Mendilibar protagonizó una gran reacción en la liguilla: tras no ganar en sus primeros cinco partidos, encadenó tres victorias consecutivas, incluyendo el 2-0 ante Leverkusen, para meterse 18º en la tabla y avanzar a la fase eliminatoria por primera vez desde 2013-14.

En Europa, el Karaiskakis suele ser un fortín:

Ha ganado 6 de sus últimas 7 eliminatorias europeas como local .

. Ha vencido al Leverkusen en dos de tres enfrentamientos previos en Grecia.

Sin embargo, su momento reciente genera dudas: solo una victoria en los últimos cuatro partidos y dos encuentros consecutivos sin marcar.

⚫ Bayer Leverkusen: impulso y ambición

El conjunto dirigido por Kasper Hjulmand llega en buena dinámica tras golear 4-0 al St. Pauli y extender su racha invicta a seis partidos (5V 1E).

En la Fase de Liga terminó 16º y mostró fortaleza como visitante, con victorias ante Manchester City y Benfica. Aun así, históricamente ha sufrido en eliminatorias: 10 derrotas en sus últimos 12 partidos en fase final de Champions.

Además, su única derrota como visitante en la liguilla fue precisamente en El Pireo.

⚖️ Claves del partido

Olympiacos suele crecer en casa en noches europeas.

Leverkusen llega en mejor momento de forma.

Ambos equipos tienen antecedentes de irregularidad en eliminatorias.

El ambiente en el Karaiskakis puede equilibrar la balanza en un duelo que promete intensidad.

📊 Pronóstico

Aunque el Leverkusen atraviesa mejor dinámica, el factor local y los antecedentes en Grecia inclinan ligeramente el análisis hacia los rojiblancos.

Pronóstico: Olympiacos 2-1 Bayer Leverkusen.

Ventaja ajustada para los griegos antes de la vuelta en Alemania.

