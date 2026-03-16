Written by: marzo 16, 2026 Copas Internacionales

Arsenal vs Bayer Leverkusen EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Champions League 2025-26

Bayer Leverkusen vs Arsenal

¡Noche de Champions en el Emirates Stadium! Este martes, el Arsenal recibe al Bayer Leverkusen para definir quién avanza a los Cuartos de Final y aquí te decimos los detalles y nuestro pronóstico.

Tras el agónico empate a uno en Alemania, la moneda está en el aire, aunque los Gunners parten con la ventaja de cerrar ante su gente.

El equipo de Mikel Arteta llega en un momento dulce, no solo por rescatar el empate con aquel penal de Kai Havertz ante su exequipo, sino porque en la Premier League ya se escaparon a nueve puntos del City tras su triunfo 2-0 ante el Everton el fin de semana. El Emirates se ha vuelto una fortaleza donde han ganado sus últimos seis partidos, manteniendo el arco en cero en casi todos ellos.

Por su parte, el Leverkusen de Kasper Hjulmand llega como el rey del empate, habiendo igualado cinco de sus últimos seis encuentros. Saben que un empate no les basta a menos que busquen los penales, por lo que deberán romper su racha defensiva para intentar sorprender al líder de Inglaterra en su propia casa.

Las Aspirinas llegan motivadas ya que sábado igualaron 1-1 ante el Bayern Múnich demostrando que pueden competir ante cualquier rival.

¿Podrá el Arsenal sellar su pase o el Leverkusen dará la campanada en Londres?

Nuestro pronóstico: Será un duelo de mucha paciencia. Gana el Arsenal 1-0 y avanza a la siguiente ronda. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 16, 2026
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