WWE Elimination Chamber 2020 – Cartelera, Peleas, Fecha, Hora ¿Dónde ver en VIVO?

Brock Lesnar, Roman Reigns, John Cena e incluso Goldberg tienen rutas claras en el camino a WrestleMania. ¿Pero qué hay de Becky Lynch? La Campeona RAW de Mujeres fue el evento principal del año pasado, pero aún no tiene un oponente para el gran espectáculo de lucha del 6 de abril. Ese espacio en blanco se llenará en el evento de pago por ver en Elimination Chamber este domingo 8 de marzo.

Seis mujeres ingresarán a la Elimination Chamber, pero solo una se mantendrá como desafiante de Lynch. Será uno de los dos combates de la Cámara. Curiosamente, el otro será para los cinturones de SmackDown Tag Team Championship. ¿Por qué hay un combate de la Elimination Chamber para títulos de equipo pero no para determinar un rival para el Campeonato Universal de Goldberg? Que gran pregunta.

El mejor combate de la noche puede terminar no siendo un combate de cámara. Después del episodio de Raw del lunes, AJ Styles se enfrentará a Aleister Black en una pelea sin descalificación. AJ fue una vez el actor más excelente de la compañía, aunque ha pasado un tiempo desde que creó un clásico. Esto podría ser eso.

Cartelera Elimination Chamber 2020

Combate Elimination Chamber: Natalya vs. Liv Morgan vs. Shayna Baszler vs. Asuka vs. Ruby Riott vs. Sarah Logan.

Combate SmackDown Tag Team Championship Chamber: The Miz y John Morrison (c) vs. The New Day vs. The Usos vs. Heavy Machinery vs. Lucha House Party vs. Dolph Ziggler i Robert Roode.

Campeonato de Estados Unidos: Andrade vs. Humberto Carrillo.

Braun Strowman (c) vs. Shinsuke Nakamura, Cesaro and Sami Zayn.

Combate Raw Tag Team Championship: The Street Profits (c) vs. Seth Rollins y Murphy.

Combate sin descalificación: AJ Styles vs. Aleister Black

Hora y Canal Elimination Chamber 2020

El evento de Elimination Chamber se llevará a cabo en el Wells Fargo Center este domingo 26 de enero en Filadelfia, Pensilvania a partir de las 7 p.m. ET con el espectáculo de arranque que dará inicio a las 6 p.m ET. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 6:00 pm

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 7:00 pm

Bolivia y Venezuela: 8:00 pm

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 9:00 pm

La transmisión del Elimination Chamber será por WWE Network en los Estados Unidos en PPE. En México y Latinoamérica será por Fox Premium.

Elimination Chamber 2020 en VIVO

Debido al show de Arabia Saudita Super Showdown el 27 de febrero, WWE no ha podido construir este PPV tan exitosamente como lo hace normalmente. Sin embargo, las semillas de Baszler vs Becky Lynch ya se han plantado en las historias de la WWE, con Baszler mordiendo a Lynch en un episodio de Raw. Es mejor apostar a que Baszler gane el combate de la Elimination Chamber, ya que la gente clama por verla a ella y a Lynch, uno a uno, en Wrestlemania de este año.

Asegúrate de volver a fulbox el domingo 8 de marzo para ver la cobertura en vivo del programa.