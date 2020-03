Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Liga Española 2019-2020

Buen partido tendremos este sábado 7 de marzo abriendo el día en la fecha 27 de la Liga Española 2019-2020, cuando el Atlético de Madrid busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita volver a la zona de Champions, pero tendrán que recibir a un Sevilla que intentará salir con vida de su visita al Wanda Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Sevilla

Sede: Estadio Wanda Metropolitano, Madrid, España

Hora: 4:00 pm de España. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: beIN LaLiga España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Atlético de Madrid vs Sevilla en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid ha tenido una campaña complicada peleando lejos del título que era su principal objetivo, por lo que ahora el objetivo es quedarse en zona de Champions. Después de 26 jornadas suman 11 victorias, 11 empates y han perdido en 4 ocasiones.

Los Colchoneros vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando les toco visitar al Espanyol en un duelo donde se fueron abajo al 24 por autogol de Savic, pero al 46 Saúl Ñíguez firmó el empate.

Por su parte, el Sevilla ha tenido un gran torneo manteniéndose entre los líderes, pero saben que no pueden aflojar. Ellos cosechan 13 triunfos, 7 empates y han sido vencidos en 6 ocasiones.

Los Nervionenses vienen de un buen triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Osasuna logrando doblegarlos 3-2 con doblete de Youssef En-Nesyri y uno más de Lucas Ocampos.

Tanto el Atlético de Madrid como el Sevilla saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelear por un boleto a la Champions; en la tabla general encontramos a los Colchoneros en la quinta posición con 44 puntos, mientras que los Nervionenses son terceros con 46 unidades en esta Liga Española. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Sevilla.

Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Liga Española 2019-2020