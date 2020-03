WWE Elimination Chamber EN VIVO Cobertura, Actualizaciones, Ganadores y Resultados 2020

El evento de la Elimination Chamber del domingo es la última parada de pago por evento antes de WrestleMania 36 en abril, y parece tener un impacto significativo en The Showcase of the Immortals.

Si bien la cartelera presenta combates interesantes de arriba a abajo, gran parte del enfoque estará en los combates que tienen lugar dentro de la Elimination Chamber. Uno determinará quién enfrentará a la campeona femenina de Raw, Becky Lynch, en WrestleMania, y el otro verá defendidos los Campeonatos de Parejas SmackDown.

También hay otras tres peleas por el título, y un par de disputas que no necesitan ningún campeonato en la mezcla para captar la atención del Universo WWE.

Aquí hay un resumen completo de la cartelera del Elimination Chamber, junto con una mirada más cercana a los mejores partidos que no querrás perderte.

Dónde: Wells Fargo Center en Filadelfia

Cuándo: domingo 8 de marzo a las 4 p.m PT / 7 p.m. ET (Kickoff Show comienza a las 6 p.m. ET). 6 p.m en México.

Ver: WWE Network. Fox Premium en Latinoamérica.

Cartelera Elimination Chamber 2020

Elimination Chamber Match por Raw Women’s Championship No. 1 Contendership: Shayna Baszler vs. Natalya vs. Liv Morgan vs. Asuka vs. Ruby Riott vs. Sarah Logan

Elimination Chamber Match por SmackDown Tag Team Championships: The Miz y John Morrison (c) vs. The Usos vs. The New Day vs. Heavy Machinery vs. Dolph Ziggler y Robert Roode vs. Lucha House Party

Campeonato Intercontinental Handicap: Braun Strowman (c) vs. Shinsuke Nakamura, Cesaro y Sami Zayn

Raw Tag Team Championship Match: Street Profits (c) vs. Seth Rollins y Murphy

Pelea por Campeonato de los Estados Unidos: Andrade (c) vs. Humberto Carrillo

Pelea sin descalificación: AJ Styles vs Aleister Black

Daniel Bryan vs Drew Gulak

Los mejores combates para ver

Elimination Chamber Femenino

Por solo la tercera vez en la historia de la WWE, las mujeres lucharán dentro de la Cámara de Eliminación, y el premio por una victoria es significativo.

La ganadora del combate desafiará a Becky Lynch por el Campeonato Femenino de Raw en WrestleMania, lo que convierte a Shayna Baszler en la favorita para ganar debido a sus recientes problemas con The Man.

Baszler hizo una aparición sorpresa en Raw hace varias semanas y mordió el cuello de Lynch durante un ataque, enviándola al hospital. The Queen of Spades y The Man han estado en desacuerdo desde entonces, y han generado una gran anticipación para un eventual enfrentamiento.

Si bien ganar Baszler parece bastante obvio, el combate aún tiene una cantidad considerable de talento involucrado. Tanto Asuka como Natalya son ex campeonas femeninas, mientras que Ruby Riott, Liv Morgan y Sarah Logan formaron anteriormente el Escuadrón Riott, que es una trama secundaria divertida a seguir durante el duelo.

Baszler es dos veces campeona femenina de NXT y una de las mejores luchadoras del mundo, por lo que hay mucha emoción en torno a ella para mezclarla con algunos oponentes nuevos.

Baszler vs Natalya y Baszler vs Asuka son dos combates nunca antes vistos que podrían ocurrir dentro de la cámara, los cuales serían batallas técnicamente competentes.

Parece una apuesta sólida que los dos últimos podrían reducirse a Baszler vs Asuka, y si WWE les permite luchar en una situación individual durante al menos 10 minutos, entonces la tercera Elimination Chambers de mujeres El combate sin duda será memorable.

Combate Tag Team Elimination Chamber

Por lo general, un título de hombres está involucrado en al menos uno de los combates de la Elimination Chamber, pero como ese no es el caso este año, la división del equipo de etiqueta de SmackDown tomará el centro del escenario.

Después de vencer a The New Day por el Campeonato de Parejas SmackDown en el WWE Super ShowDown en Arabia Saudita hace un par de semanas, The Miz y John Morrison se han puesto en una posición precaria para su primera defensa del título.

Se enfrentarán a cinco de los mejores equipos de etiqueta que WWE tiene para ofrecer, incluido el dúo de Dolph Ziggler y Robert Roode, quienes ganaron el derecho de entrar en el último combate al ganar un combate de guante de etiqueta en SmackDown.

Mientras Heavy Machinery eliminó a The New Day, Lucha House Party, The Usos y Miz y Morrison para ir de cable en cable en el guantelete, Ziggler y Roode los vencieron, y Ziggler una vez más se rió por Otis.

La rivalidad entre Ziggler y Otis, con Mandy Rose atrapada en el medio, probablemente se desarrollará hasta cierto punto en la Cámara de Eliminación, pero las cifras del partido se reducirán a Miz y Morrison, The New Day y The Usos.

O The New Day o The Usos podrían irse como los nuevos campeones, pero la retención de Miz y Morrison es una gran posibilidad, especialmente si WWE quiere que un equipo de babyface les quite los títulos en WrestleMania.

El duelo tiene el potencial de ser el clásico debido a la combinación de atletismo y poder involucrado, que es precisamente lo que los fanáticos quieren ver en un duelo en la Elimination Chamber.

AJ Styles vs Aleister Black

Encabezar las contiendas de la Elimination Chamber será difícil, pero si cualquier otra pelea tiene la oportunidad de robar el espectáculo, es la pelea de No Descalificación entre AJ Styles y Aleister Black.

La rivalidad entre Styles y Black comenzó hace un par de semanas en Raw cuando Styles, Luke Gallows y Karl Anderson atacaron a Black en el backstage. Eso llevó a un enfrentamiento en el Raw del lunes, pero Black primero tuvo que pasar por Anderson y Gallows.

Mientras que Black venció a ambos, estaba tan maltratado de los combates que Styles logró derrotarlo con un Antebrazo Fenomenal, marcando la primera derrota de singles de Black en la lista principal.

Como resultado, se reservó un duelo Sin DQ para la Elimination Chamber, que es un combate en el que ambas Superestrellas deberían prosperar.

Permitirá que Styles sea un talón haciendo trampas legales y haciendo que Gallows y Anderson lo ayuden, mientras que no habrá límite para la cantidad de dolor que Black infligirá a The Phenomenal One en un esfuerzo por vengarse.

La estipulación de No DQ también deja la puerta abierta para que aparezca The Undertaker después de vencer a Styles en Super ShowDown para ganar el Trofeo de Montaña Tuwaiq.

Styles se burló de The Undertaker mientras vencía a Black en Raw, y todas las señales apuntan a que bloquean los cuernos en WrestleMania.

Si Styles vs Taker o quizás The OC vs The Undertaker y Black están en las cartas para WrestleMania, es muy probable que The Phenom aparezca en la Elimination Chamber.