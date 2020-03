[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Atlético San Luis vs Puebla 0-1 Jornada 10 Torneo Clausura 2020

Tweet on Twitter

El Puebla logró una valiosísima victoria 1-0 en su visita al Atlético San Luis por la jornada 10 del Torneo Clausura 2020 en el Alfonso Lastras.

El partido arrancó de buena manera para Puebla que logró tomar ventaja apenas a los 13 minutos cuando Ángel Zaldivar la mandó al fondo para el 0-1, tras eso el Atlético San Luis intentaba reaccionar, pero la realidad es que no había claridad, al 34 Germán Berterame, de cabeza, estuvo cerca, Nico Ibáñez también intentó, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas al minuto 1 Matías Catalán sacó remate de cabeza peligroso, Atlético San Luis intentaba adelantar lineas, pero no se veían sólidos, mientras que Puebla estaba bien parado esperando alguna oportunidad, los minutos pasaban, hasta que un gravísimo error al 87 de Vikonis que soltó una pelota terminó en un penal que Nico Ibáñez desaprovechó ante un gran lance de Vikonis para lavar su error.

Con esta victoria Puebla arribó a 14 puntos colocándose en el octavo puesto, mientras que Atlético San Luis se estancó en 13 unidades en el doceavo puesto. La Franja recibirá al Cruz Azul y los Colchoneros Mexicanos visitarán al Morelia, por la jornada 11 de la Liga MX que podría adelantarse a media semana. Atlético San Luis 0-1 Puebla.

