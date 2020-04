WWE Wrestlemania EN VIVO Cobertura, Actualizaciones, Ganadores y Resultados 2020

Tweet on Twitter

WWE decidió avanzar con WrestleMania 36 este fin de semana a pesar de numerosos cambios en el evento de lucha más grande del año debido a la pandemia de coronavirus.

Wrestlemania EN VIVO

WrestleMania cambió de ubicación en Florida, se mudó del estadio Raymond James en Tampa al WWE Performance Center en Orlando, y no se permitió a los fanáticos asistir al Showcase of the Immortals.

Se eliminaron varias superestrellas de la cartelera. En particular, Roman Reigns fue sacado del combate del Campeonato Universal contra Goldberg después de que anunció su decisión de limitar su exposición potencial a COVID-19 como sobreviviente de leucemia. Fue reemplazado por Braun Strowman.

The Miz, la mitad de los campeones del equipo de etiqueta de SmackDown junto a John Morrison, también se resistieron a las grabaciones de Mania la semana pasada, según Mike Johnson de PWInsider. WWE no ha actualizado la cartelera para reflejar la ausencia, pero a continuación no se hace ninguna predicción para esa coincidencia de título debido a la incertidumbre.

Afortunadamente, WWE ha hecho un trabajo tremendo al asegurarse de que los spoilers sobre el Show of Shows de este año no se filtren, lo que permitió que el evento mantuviera su intriga habitual.

WrestleMania 36 comenzará con el pre-show a las 6 p.m. ET (5 p.m en México) el sábado y el domingo. La acción principal comienza a las 7 p.m. ET. WWE no ha anunciado qué combates ocurrirán cada noche.

Echemos un vistazo a la tarjeta completa junto con las selecciones de quién recogerá las victorias de alto perfil. Esto es seguido por una mirada más cercana a algunos de los enfrentamientos más interesantes en la lista de Mania.

Cartelera y Predicciones WrestleMania 36

Campeonato de la WWE: Drew McIntyre derrota a Brock Lesnar

Campeonato Universal: Goldberg derrota a Braun Strowman

Raw Women’s Championship: Shayna Baszler derrota a Becky Lynch

Campeonato femenino SmackDown: Sasha Banks derrota a Bayley, Lacey Evans, Naomi y Tamina

Campeonato femenino de NXT: Rhea Ripley derrota a Charlotte Flair

Campeonato Intercontinental: Sami Zayn derrota a Daniel Bryan

Raw Tag Team Championships: The Street Profits vence a Austin Theory y Angel Garza

Campeonatos de mujeres por equipos: los Kabuki Warriors derrotan a Alexa Bliss y Nikki Cross

Last Man Standing Match: Edge derrota a Randy Orton

Firefly Fun House Match: Bray Wyatt derrota a John Cena

Boneyard Match: The Undertaker derrota a AJ Styles

Pelea individual: Kevin Owens derrota a Seth Rollins

Pelea individual: Aleister Black vence a Bobby Lashley

Pelea individual: Otis derrota a Dolph Ziggler

Pelea individual: Elias derrota al rey Corbin

Pelea individual: Liv Morgan derrota a Natalya

Pelea individual: Cesaro derrota a Drew Gulak

Peleas bajo circunstancias únicas

Edge vs Randy Orton

Esta disputa comenzó en el Royal Rumble cuando Edge hizo su regreso a la WWE después de una ausencia de casi nueve años, y ha generado una excelente sensación de la vieja escuela.

Orton ha estado en un nivel no visto en años, ya que el equipo creativo luchó por encontrar historias significativas en medio de una lista llena de gente.

Edge parece físicamente preparado para otra carrera significativa de la WWE a la edad de 46 años. Era un favorito de los fanáticos antes de su repentina jubilación e instantáneamente recuperó ese estado. Su esposa, el miembro del Salón de la Fama Beth Phoenix, también merece crédito por su trabajo para avanzar en la historia.

Orton y Edge son dos de los mejores narradores de historias de la empresa, y eso es exactamente lo que se necesitará para brillar en un escenario de WrestleMania sin fanáticos. Será un partido lento y metódico que debería ser lo más parecido a una era de actitud que los fanáticos han presenciado en mucho tiempo.

El resultado tampoco debe darse por sentado. Edge es el favorito legítimo, ya que WWE busca llevarlo de vuelta a la conversación del campeonato, pero no se puede descartar un viraje.

Una victoria de Viper también proporcionaría un impulso masivo para su perspectiva a corto plazo, y le permitiría a Edge avanzar hacia una historia centrada en cuestionarse si todavía tiene lo que se necesita para competir contra oponentes de élite de la WWE.

Este último podría preparar el escenario para un viaje de un año por el siete veces campeón mundial de peso pesado para alcanzar la máxima gloria en WrestleMania 37 el próximo año con los fanáticos para celebrar el logro.

Sami Zayn vs Daniel Bryan

Los combates entre dos magos técnicos como Zayn y Bryan tienden a quedar ensombrecidos en un WrestleMania típico porque el espectáculo tiene prioridad sobre el trabajo en el ring.

Ese no debería ser el caso este fin de semana. En lugar del aire muerto que generalmente emana durante un partido de ‘Mania que presenta habilidades técnicas en lugar de movimientos de alto vuelo o varias estipulaciones, la falta de pop-ups para cualquier partido debería permitir que el partido por el título intercontinental brille.

En particular, será fascinante ver cómo evoluciona la asociación de Bryan con Drew Gulak. Es poco probable que alguna vez haya alcanzado las alturas que alcanzó al final de WrestleMania XXX o inmediatamente después de su regreso 2018, pero no hay duda de que podría salir de la reciente pausa y regresar a la parte superior de la tarjeta.

Sin embargo, esta debería ser una victoria de Zayn. WWE no ha hecho todo lo posible para el canadiense de 35 años desde su ascenso a la lista principal después de una impresionante carrera como campeón de NXT y algunas peleas increíbles con Kevin Owens a lo largo de los años.

Un triunfo sobre una estrella establecida como Bryan podría ayudar a provocar la oleada que necesita para conseguir una gran oportunidad por el título en un show de primera línea como SummerSlam o Survivor Series más adelante en 2020.

Independientemente de la decisión de reserva, hay una gran posibilidad de que este combate termine siendo el mejor escaparate de lucha libre del evento.

John Cena vs. «The Fiend» Bray Wyatt

WWE recibió una reacción negativa significativa por permitir que Wyatt dejara caer el Campeonato Universal a Goldberg en Super ShowDown en febrero. Este partido debería proporcionar a los fanáticos un cierto sentido de recuperación.

The Fiend no es un trabajador dentro del ring en el nivel de Edge, Orton, Zayn o Bryan. Él está en su mejor momento cuando puede contar una historia con sus grandes actuaciones de personajes, y dejarlo asumir una leyenda en Cena en su propia Firefly Fun House es la oportunidad perfecta.

Wyatt podrá usar sus travesuras y el entorno para resaltar lo que lo hace diferente de cualquier otra superestrella en la lista.

Mientras tanto, Cena ha entrado en una nueva fase de su carrera. A medida que se involucra más en la actuación, su horario de WWE se ha reducido considerablemente. Pero sus devoluciones siempre aseguran globos oculares adicionales sobre el producto, y ha ayudado a generar entusiasmo por este encuentro.

Sería un shock si Wyatt no logra la victoria, pero la falta de dudas sobre el resultado no debería quitarle un partido que se beneficiará enormemente de tener lugar fuera del ring.