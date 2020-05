Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Bundesliga 2019-2020

Tweet on Twitter

Se cierran las emociones de este sábado 16 de mayo siguiendo con la reanudación de la Bundesliga 2019-2020, cuando el Eintracht Frankfurt busque aprovechar su condición de local intentando sumar un triunfo que que los aleje de la zona baja, pero recibirán a un Borussia Mönchengladbach que quiere consolidarse en zona de Champions League.

Hora y Canal Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach

Sede: Commerzbank Arena, Frankfurt, Alemania

Hora: 6:30 pm de Alemania. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Canal: TUDN en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach en VIVO

El cuadro del Eintracht Frankfurt ha tenido una campaña irregular deambulando en media tabla, por lo que necesitan apretar el paso si sueñan todavía con Europa. Ellos disputaron 24 jornadas con saldo de 8 triunfos, 4 empates y han caído en 12 ocasiones.

Las Águilas tuvieron actividad por última vez el pasado 7 de marzo cuando visitaron al Bayer Leverkusen siendo aplastados 4-0.

Por su parte, Borussia Mönchengladbach ha sido uno de los protagonistas de la competencia todavía soñando con el título, pero para ello tendrán que cerrar con todo. Ellos cosechan 15 victorias, 4 empates y han perdido en 6 juegos.

Die Fohlen también tuvo acción por última vez el 7 de marzo sufriendo un duro golpe al caer en casa 1-2 ante el Borussia Dortmund, por lo que esperan regresar con todo.

Tanto el Eintracht Frankfurt como el Borussia Mönchengladbach saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe anímico en esta reanudación tras una larga espera; en la tabla general encontramos a las Águilas en la doceava posición con 28 puntos, aunque con un duelo pendiente, mientras que Los Potros son cuartos con 49 unidades en esta Bundesliga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach.

Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Bundesliga 2019-2020